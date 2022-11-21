Путін в шоці, що війська вийшли з Херсона, – Клочок припустив, як ухвалюються рішення в Кремлі

Очільник Кремля Владімір Путін 18 листопада вперше після виходу військ окупантів з Херсона очно провів засідання радбезу Росії. Адже після втрати Херсона російський диктатор зник з публіки.

Крім того, загалом після втрати міста заяв Путіна поменшало. Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Як ухвалюються рішення в Кремлі

Путін шокований, що війська Росії вийшли з Херсона,

– зазначив Клочок.

На його думку, не виключено, що командувач окупаційними військами в Україні Сєргєй Суровікін та міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу ухвалювали це рішення. Наразі вони намагаються вихід російських військ з міста подати як перемогу, бо нібито втратили там не сотні одиниць техніки, а менше. А зараз, мовляв, перегруповуються.

Клочок пояснив, це означає те, що на даному етапі ухвалення рішень відбувається не лише через Путіна. Відтак, є певна частина військового керівництва з якою Захід веде перемовини, примушуючи їх ухвалювати ті чи інші рішення.

Крім того, він наголосив, що зараз в Кремлі немає єдиного керівництва та позиції щодо того, як надалі розвиватимуться події в Україні.

Клочок припустив, як ухвалюються рішення в Кремлі: дивіться відео

Росіянам показують відео з Путіним піврічної давнини

15 листопада на одному з російських каналів показали виступ очільника Кремля Владіміра Путіна. Як розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, диктатор у своїй промові наговорив багато дивних речей, зокрема про надання Маріуполю та Мелітополю звання "Міст військової слави".

Політтехнолог наголосив, що ці химерні слова від Путіна прозвучали у час, коли в Індонезії відбувався саміт G20, а російські війська ганебно тікають вже на лівому березі Дніпра. Усе пояснюється доволі просто.

Я переконаний, що це був запис від 8 травня цього року. Путіна немає, він зник у своєму бункері. Показувати немає чого. Тому у Росії показали старий відеозапис піврічної давності,

– зазначив Шейтельман.

За словами політтехнолога, це відео знімали 8 травня і, ймовірно, збиралися показати 9-го – у День перемоги.

"Росіяни збиралися захопити Маріуполь до 9 травня. Однак у них нічого не вийшло, тому запис пішов в архів. А зараз його звідти дістали", – сказав Шейтельман.