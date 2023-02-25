Полковник ЗСУ сказав, чи можуть Patriot і SAMP-T збивати російські "Кинджали"
Наразі Україна немає засобів, щоб збивати ракети "Кинджал". Проте частково можуть допомогти західні системи.
Про це для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зазначив, що "Кинджал" є аеробалістичною ракетою.
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"Це подібне до "Іскандерів", але запускають їх літаки. "Кинджал" після випуску з "Миг" підіймається вгору, а потім йде по балістичній траєкторії. І Patriot, і SAMP-T зможуть боротися з ними. Питання в часі, за який виявлятимуть ракету, й обов'язково наявності в точці удару батареї Patriot чи SAMP-T", – сказав Світан.
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В Росії немає багато ракет
За словами експерта, якщо в місці удару не буде батарей Patriot чи SAMP-T, то засоби, що поблизу, не встигнуть спрацювати. Світан наголосив, що все дуже залежатиме від кількості комплексів.
"Кинджалів" в Росії дійсно мало. У них не вийде значно збільшити виробництво. "Кинджал" та "Іскандер" потребують потужної технічної бази. Тут діють санкції. У Росії є кілька десятків "Кинджалів", тому вони не обстрілюють ними масово, – зазначив Світан.
Він розповів, що одна ракета має до пів тонни вибухівки. На думку експерта, це єдина такого роду ракета, з якої в окупантів виходить працювати. Вони навряд її застосовуватимуть навмання.
"Зараз у нас система енергетики розосереджена. Інфраструктуру неможливо зруйнувати "Кинджалами", – додав Світан.
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