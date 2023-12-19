Іцініатива буде на нашому боці: Черник сказав, що змінить хід війни
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ситуація на фронті не є патовою. Хоч, очевидно, ситуація залишається складною. Є фактор, який може надати Україні найбільшу перевагу на полі бою.
Збройні Сили України показали гарні результати під час контрнаступу цього року. Кращими вони могли б бути за наявності в України більше ресурсів. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник.
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Що може змінити хід війни
Валерій Залужний не став коментувати питання про підготовку до контрнаступу у 2024 році. При цьому Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що ситуація на полі бою не є патовою.
"Я теж не вважаю ситуацію патовою. На мій погляд, ми перебуваємо в класичній вогневій рівновазі. До речі, ми і минулої зими були в такій фазі", – наголосив Петро Черник.
Допомогти Україні остаточно перейняти ініціативу може зброя. Власне, багато зброї.
Я не сумніваюся, що нам допоможуть три види зброї, які будуть між собою взаємозв'язані. Далекобійні ракети в достатній кількості, F-16 з усім навантаженням, а це 105 показників, дуже якісні окопні та не лише засоби РЕБ,
– пояснив Черник.
Як підсилення, працювати мають і масовані далекобійні удари вглиб території Росії. Насамперед по залізниці, адже 90% всього, що доставляють на фронт, йде саме таким шляхом.
Якщо ці фактори об'єдналися, перебіг війни міг би суттєво пришвидшитись.
Контрнаступ ЗСУ показав надзвичайні результати
Варто також додати, що неправильним є твердження, що контрнаступ ЗСУ у 2023 році провалився. Так справді може виглядає у контексті звільнення великих територій, як це було під час Харківської чи Херсонської операції 2022 року.
Однак варто розуміти, що контрнаступ – це не лише про звільнення територій. Так, з травня по вересень включно ЗСУ знищили більш як 3600 гармат противника – фактично це понад 50 артилерійських бригад.
З травня по листопад винищено більш ніж 100 тисяч окупантів. У листопаді – абсолютний рекорд: 28850 особового складу, що вдвічі більше за втрати СРСР під час війни в Афганістані,
– зауважив Черник.
Зокрема, військовий експерт навів вислів Гельмута фон Мольтке – німецького військового діяча: "Потрібно спочатку розгромити армію, а території повернуться самі". У цьому сенсі армія України, яка значно менша з меншою кількістю зброї, поступово винищує російську.
"Ми виграємо якістю. Ми показали неймовірний результат", – підсумував Черник.
Залужний зробив низку важливих заяв про війну: що відомо
- Цього тижня видання Welt повідомляло, що Валерій Залужний має план контрнаступу на 2024 рік, за яким начебто частково діяли ЗСУ 2023 року. Відповідаючи на запитання журналістів, чи правда це, Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що не може розголошувати подібних речей. Адже в такому випадку "війна перетвориться на шоу, ціною яких є людські життя".
- Висловився Валерій Залужний і щодо мобілізації. За його словами її потрібно не посилювати, а повернути в ті межі, які працювали раніше. Натомість рекрутинг, який нещодавно запровадили в ЗСУ, ще оцінювати рано.
- Журналісти також запитували Головкома ЗСУ про воєнні плани Росії на наступний рік. Адже напередодні видання Bild, з посиланням на джерела, заявило, що Росія хоче встановити повний контроль над Донбасом, окупувати Харків, Дніпро та інші міста України. Залужний пояснив, що він не може коментувати подібні плани, цим мають займатись люди, які мають повний доступ до такої інформації.