Україна спроможна зупинити економіку Росії, – Нарожний назвав головний інструмент

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2025 році буде виготовлено 30 тисяч безпілотників дальнього радіусу дії Deep Strike. Наша держава накопичує дрони та раз на декілька днів завдає потужних ударів по російських об'єктах нафтогазової сфери.

У такий спосіб Україна може зупинити економіку Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний.

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Ворог не зможе захиститися

Павло Нарожний зазначив, що атаки на нафтопереробні заводи, нафтові бази, станції перекачування нафти – це серйозний удар для економіки Росії. Країна-агресорка залежна від експорту нафти та нафтопродуктів. Це основа доходів, яка дозволяє Кремлю продовжувати війну. Окупанти ніяк не зможуть захистити свої стратегічні об'єкти.

Для того, щоб їм захистити всі свої стратегічні об'єкти від ударів українських дронів, їм треба повторити весь той шлях, який пройшли українці, і помножити його на декілька разів. Їм потрібно мати декілька видів зброї, яка буде збивати ті дрони. І не тільки безпілотники, бо ми вже атакуємо не тільки ними,

– підкреслив він.

Це означає, що ворогу потрібно мати декілька різних видів озброєння. Але найбільш масово потрібно мати мобільні групи. Це джип чи вантажівка, на яку встановлюється стрілецька зброя, кулемет, зенітна установка і так далі. Росіянам потрібно прикрити величезну кількість територій, які хоч якось пов’язані із виробництвом чи переробкою нафти.

"Ми спроможні, використовуючи такі далекобійні удари, яких ми зараз завдаємо, зупинити економіку Росії. Ми можемо зупинити виробництво зброї. Крім НПЗ, удари завдаються по порохових заводах, по виробництву електроніки для ракет, по виробництву ракет", – вважає військовий експерт.