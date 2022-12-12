Як Україна може звільнити Крим: військовий експерт назвав єдину передумову

Позиція військово-політичного керівництва нашої держави чітка й непохитна: Крим має повернутися під український суверенітет. Існують різні думки, як деокуповуватимуть півострів та якими будуть наслідки.

Втім, насправді ніхто не знає, коли Україна поверне Крим. На думку військового експерта Петра Черника, ми зможемо повноцінно звільнити півострів лише тоді, коли московський режим і вся ця недоімперія почне колапсувати. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Як деокуповуватимуть Крим

Черник вважає, що Крим повертається виключно військовою силою. Якщо ЗСУ вкотре продемонструють свою силу й могутність, тоді противник дійде висновку, що воювати немає ніякої логіки. Тоді вже спрацює класична дипломатія. На думку військового експерта, дипломати самі по собі нічого не вирішують. Звичайно, в історії справді є геніальні представники, каже Черник, але у грубій філософії – це лише посередники.

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З огляду на те, що Ялтинська система не працює як така, а ООН – мертва організація, немає іншого способу, як нарощувати наш бойовий кулак. І прийде час повертати Крим саме у такий спосіб,

– переконаний Черник.

В історичному контексті, додає він, в нас такий досвід є. Мовиться про блискучу операцію полковника Петра Болбочана 1918 року.

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