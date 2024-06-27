Завдяки чому успішно збиваємо російські "Калібри": військове зведення від Світана

Уночі 27 червня росіяни вдарили по Україні "Шахедами" й ракетами, серед яких були "Калібри". Останнім часом наша ППО збиває їх практично зі 100-відсотковою гарантією.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що вночі 27 червня була серйозна комбінована атака по Україні.

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Удар "Калібрами" по Україні

Світан зауважив, що наша ППО пропустила лише ракету "Кинджал", оскільки ми ще не маємо достатньої кількості ЗРК Patriot і SAMP/T.

Щодо 4 крилатих ракет "Калібр", він припускає, що відстрілявся підводний човен із Чорного моря. Останнім часом ми збиваємо ці ракети практично зі 100-відсотковою гарантією.

Тому що висять над Чорним морем натівські безпілотники, літаки дальнього радіолокаційного виявлення,

– заявив полковник запасу.

Вони, пояснив Світан, практично "бачать" російське узбережжя Чорного моря та будь-який пуск із підводного човна. Відповідна інформація передається нам – і ми знищуємо "Калібри".

Росія кинула війська на Харківщину на забій

Полковник запасу зазначив, що операція росіян щодо Харкова була задумана під знищення своїх військ. Тобто туди відвели певні частини із завданням – зв'язати наші сили, щоб зменшити щільність військ на Східному напрямку.

Росіян туди кинули на забій,

– сказав Світан.

За його словами, окупанти на це йдуть, до того ж не замислюючись. Тепер же у противника не вийде збільшити щільність військ на Харківському напрямку. А наше завдання – щоб росіяни почали перекидати резерви зі Східного напрямку, оскільки ті можуть піти на Покровськ.