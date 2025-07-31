Українські військові аеродроми є пріорітетною ціллю під час повітряних атак Росії. Однак унікальні підходи дозволили ЗСУ не втратити жодного західного винищувача під час таких ударів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Як Україна захищає свої F-16?

Видання зазначає, що для українських Повітряних сил критично важливими стали розосередження та мобільність. Україна не змогла побудувати допоміжну інфраструктуру, необхідну для своїх F-16, тому покладається на інші рішення.

Знищенню українських ВПС, в першу чергу, вдалося запобігти завдяки розпорошенню. На думку американського генерала Джеймса Хекера, Україна втратила відносно мало своїх літаків на землі, бо "вони дуже рідко злітають і приземляються на одному й тому ж аеродромі.

Так, при обслуговуванні винищувачів F-16 Україна покладається на мобільні комплекси, встановлені на вантажівках. Вони стали заміною класичних стаціонарних баз.

Один з нових комплексів має командний пункт та робочі місця для планування місій та брифінгів для пілотів, а також місце для відпочинку особового складу, а інший – майстерню для випробування та підготовки зброї та вантажівки для встановлення боєприпасів на літаки,

– розповідають журналісти.

Своєю чергою Росія не розпорошувала свої літаки аж до моменту, поки Сили оборони не почали атакувати її аеродроми безпілотниками. Таким чином українці мали більше успіху в атаках на російські авіабази, аніж росіяни на українські.

До речі, розвідка Британії нещодавно розповіла, що Росія будує укриття на аеродромах "Міллерово", "Курськ Східний" та "Гвардійське" для захисту військових літаків від атак українських безпілотників.