Російські пілоти наразі відчувають себе безкарними: що може допомогти Україні

Російські пілоти, впевнені у своїй безпеці, щоденно завдають ударів по Україні, наражаючи на небезпеку цивільних. Однак є шляхи, аби змінити ситуацію.

Валерій Романенко, авіаексперт та науковець НАУ, в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що станом на початок травня 2024 року Росія має значну перевагу в авіаційному просторі над Україною, пояснюючи, як це змінити. Власне, ворожі пілоти, не боячись втрат, регулярно випускають крилаті бомби на українські міста.

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Як Україні перехопити ініціативу в небі

Романенко зазначає, що ключ до зміни ситуації – здатність України відганяти ворожі літаки від пускових рубежів. Це змусить пілотів відмовлятися від виконання завдань через ризик збиття.

Якщо пілоти Росії знатимуть, що їх виліт з великим шансом закінчиться збиттям, вони просто не будуть виконувати завдання. З квітня 2022 й аж до появи універсальних модулів планування та корекції їх авіація працювала лише з кабрування. Зараз вони мають змогу практично без лімітів бомбардувати прикордоння та лінію бойового зіткнення.

Експерт також оцінює, що літаки, які Сполучені Штати придбали для України в Астани, не зможуть суттєво вплинути на ситуацію. Виняток становлять Су-24, які можуть бути використані як приманки для російських ракет.

МіГ-23 та МіГ-27 – нам взагалі не потрібні, оскільки й самі маємо багато цих машин на базах збереження. МіГ-29, якщо казахи зберігали їх у нормальному стані, можуть трохи нас посилити. Нам потрібні лише Су-24 як єдині носії Storm Shadow та Scalp, бо адаптація цих ракет до F-16 потребуватиме часу.

За словами Романенка, Україна довго чекає на американські винищувачі з ракетами JASM-ER, які могли б знищити важливі об'єкти в Росії, але невідомо, чи будуть вони передані Силам оборони.

Аналітик акцентує, що Україні потрібно зосередитися на засобах протиповітряної оборони та відновленні авіаційного потенціалу, щоб протистояти російській перевазі в небі та захистити свої міста і громадян від безперервних атак.

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Президент України нещодавно наголошував на важливості підтримки нашої держави, адже, за його словами, Росія – не зупиниться. Якщо Путіну вдасться захопити нашу країну, ракети окупантів летітимуть на інші держави, всупереч тому, що виступає хтось за війну чи проти неї.

Авіація є важливим компонентом обороноздатності України у боротьбі з агресором. Від кінця літа 2023 року українці чекають на F-16 від партнерів. Хоч ці винищувачі не є "срібною кулею", однак можуть суттєво допомогти пілотам протистояти окупантам.