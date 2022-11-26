У Мінцифри розповіли, яка частина мобільної мережі працює після тотального знеструмлення

У низці областей ситуація зі зв'язком значно покращилася після останньої масованої ракетної атаки ворога. У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що після масштабного знеструмлення в Україні вже працює 73% мобільної мережі.

Зв'язок продовжує повертатися. І незабаром з'явиться в усіх регіонах, переконують у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

Читайте також Всього за 10 хвилин: у Дії скоро можна буде подати заяву про шлюб онлайн

Ситуація зі зв'язком значно покращилася

Зазначають, що відчутно покращилася ситуація зі зв'язком у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях.

Завдяки потужній роботі енергетиків, мобільні оператори перепідключили там половину базових станцій.

Також стабілізувався зв'язок у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій і Чернівецькій областях. Більшість людей там вже можуть зателефонувати близьким та дізнатися останні новини.

Де найгірші проблеми зі зв'язком

У решті областей ситуація дещо гірша, там все ще є труднощі зі зв'язком. Найбільші – в Донецькій та Запорізькій.

Енергетики цілодобово працюють, щоб відновити електроенергію. Разом з нею, повернеться і зв'язок. Телеком-компанії точково все ще продовжують працювати на генераторах,

– йдеться у повідомленні.

Масована ракетна атака 23 листопада: головне

Російські окупанти 23 листопада завдали масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. Наслідком ворожих обстрілів став блекаут.

Загарбники випустили близько 70 ракет. Зокрема, "прильоти" зафіксували у Києві, Харкові, а також на Львівщині та Вінниччині.

Через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

Варте уваги – Розвідка здивувала новою заявою про ракети Росії: дивіться відео

Міністерство цифрової трансформації радить не перевантажувати мережу та за потреби користуватися національним роумінгом. Також там зауважили, що краще надавати перевагу текстовим SMS, а файли, фото та відео надсилайте за допомогою Wi-Fi.