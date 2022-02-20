Як в Україні згадують Героїв Небесної Сотні: зворушливі кадри з міст

По всій Україні 20 лютого вшановують пам'ять тих, кого 8 років тому розстріляли на Майдані Незалежності у Києві. У різних містах пройшли траурні заходи з нагоди цього дня.

Як вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Тернополі, Житомирі та в інших містах – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Київ

У столиці заходи до річниці кривавих розстрілів на Майдані проводять ще з 18 лютого. Тоді у Михайлівському соборі провели панахиду за загиблими, а потім колоною люди вирушили пам'ятною ходою до алеї Героїв Небесної Сотні.

Про те, як столиця 18 лютого вшановувала пам'ять загиблих ви можете подивитися у нашому фоторепортажі.

Сьогодні ж траурні заходи розпочалися зі вшанування пам'яті загиблих президентським подружжям. Володимир та Олена Зеленські. Вони запалили лампадки біля меморіальної плити з зображеннями героїв, які полягли за європейське майбутнє України.

Зеленські вшанували пам'ять Небесної Сотні: дивіться відео

Удень на Майдані зібралося віче, а ввечері загиблих вшанували запаленням лампадок на алеї Героїв Небесної сотні.

Київ вшановує загиблих на Майдані: дивіться відео

Львів

У Львові традиційно траурні заходи пройшли на меморіалі Героїв Небесної Сотні. На вшанування пам'яті загиблих прийшли сотні містян. Люди запалили лампадки, священники зачитали імена усіх загиблих під час кривавих подій лютого 2014 року.

Традиційно, на меморіалі засвітили у небо вогнями, які символізують Небесну сотню.

Вшанування Небесної Сотні у Львові: дивіться відео

Харків

У Харкові близько 12:00 кілька сотень людей зібралися біля пам'ятника Тарасові Шевченку – саме там у 2014 році збиралися на місцевий Майдан мітингувальники. Пам'ять загиблих вшанували покладанням квітів.

Вшанування Небесної Сотні у Харкові: дивіться відео Суспільного

Курсанти Харківського національного університету Повітряних сил прийшли до пам'ятника з портретами загиблих.



Вшанування Небесної Сотні у Харкові / Фото Суспільного

Одеса

В Одесі 20 лютого пройшов Марш єднання, до якого долучилися курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ.

Марш єднання в Одесі: потужне відео

Опісля цього силовики, представники місцевої влади та не байдужі громадяни вшанували пам'ять загиблих під час розстрілів 18 – 20 лютого покладанням квітів.



Вшанування Небесної Сотні в Одесі / Фото "Думская"

Житомир

У Житомирі для вшанування пам'яті загиблих на Майдані жителі міста зібралися на траурне віче біля пам'ятника героям Небесної Сотні. Люди поклали квіти та лампадки й вшанували героїв хвилиною мовчання.



Житомир вшановує пам'ять Небесної Сотні / Фото телеграм-каналу "Житомир.info"

Тернопіль

У Тернополі траурні заходи відбувалися біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Його підсвітили 7-ма ліхтарями на честь 7 загиблих на Майдані уродженців Тернопільщини.

Біля монумента відслужили панахиду, а люди поклали квіти та лампадки.



Вшанування Небесної Сотні в Тернополі / Фото Суспільного

Кривий Ріг

У Кривому Розі мешканці міста зібралися у центрі на траурному мітингу. Містяни виклали з лампадок тризуб на честь тих, хто загинув за європейське майбутнє України. Священники відслужили панахиду.

Вшанування Небесної Сотні в Кривому Розі / Фото "Першого міського"

Важливо! Сайт 24 каналу теж не залишився осторонь тих страшних, але водночас таких важливих для України днів, коли 8 років тому мільйони людей вийшли на Майдан Незалежності, щоб відстояти наше європейське майбутнє. Тому ми запустили проєкт "Барикади гідності", у якому ми разом згадали побиття студентів, "криваве Водохреще", перші смерті на Майдані та криваві події лютого 2014, коли в центрі Києва розстріляли Небесну Сотню. Про це розповідають самі ж майданівці – колишні студенти, родичі загиблих, юристи, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану.

Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Герої не вмирають!