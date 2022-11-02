Нічне жахіття росіян: ISW підбили підсумки роботи наших партизанів за 8 місяців війни

Партизанський рух в Україні такий потужний, що російським окупантам навряд чи вдасться його нейтралізувати. За 8 місяців війни українські партизани здійснили десятки підтверджених нападів на окупованих територіях Україні.

Про це свідчать дані дослідників американського Інституту вивчення війни. Вони детально проаналізували активність українських партизанів.

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Аналітики інституту зазначають, що станом на 1 листопада українські партизани здійснили десятки підтверджених нападів на окупованих територіях Україні та ліквідували щонайменше 11 російських окупаційних чиновників та відомих колаборантів.

Це стало можливим завдяки поганій російській оперативній безпеці. Річ у тім, що окупанти не змогли ефективно приховати особи колаборантів і не забезпечили базову безпеку російських окупаційних чиновників у їхніх домівках та на робочих місцях.

Російські війська не змогли захистити вразливі ділянки критично важливих російських наземних ліній зв'язку, як-от залізничні вузли та мости, особливо в сільській місцевості. Українські партизани збирають інформацію про цілі російських військових та окупаційної влади та передають її іншим партизанам та українським військовим,

– зазначили експерти.

Вони додали, що російські ЗМІ здебільшого ігнорують напади партизан, а іноді неправдиво представляють їх як звичайні українські військові атаки, щоб применшити наслідки партизанської війни на окупованій Росією території.

Зазначається, що брак людських ресурсів у Росії погіршує здатність російських військ ефективно захищати свої тилові райони від партизанських нападів.

Де саме діє український партизанський рух

Партизанські напади продовжуються в окупованих Росією Херсонській та Запорізькій областях навіть після анексії Росією цих регіонів 30 вересня. Це свідчить про подальшу нездатність російських сил належно утримувати окуповані території.

Атаки українських партизанів відволікають російські ресурси від лінії фронту на забезпечення безпеки тилових районів, погіршуючи здатність Росії захищатися від українських контрнаступів, не кажучи вже про проведення власних наступальних операцій,

– підсумували експерти інституту.



Як українські партизани працювали по окупантах / Карта ISW

Як працюють сучасні партизани

8 жовтня партизани під тимчасово окупованим Мелітополем ліквідували загарбників, які перевозили техніку. Операція "ліквідація" була спрямована на знищення живої сили ворога, яка перевозила військову техніку з Криму до Бердянська через Мелітопольський район.

18 вересня стало відомо про успішну роботу партизанів у Мелітополі. Вони наробили чимало клопотів ворогові, поруйнувавши залізничне полотно. Мовиться про відтинок колії біля залізничної станції Низяни.

8 вересня партизани й артилерія Сил оборони суттєво погіршили логістику окупантів у Херсонській області.

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