Прикордонники тролять Лукашенка: повісили стяг білоруських протестів

На тлі чуток про напад білорусів на Україну наші прикордонники вирішили потролити своїх колег. На кордоні між Україною та Білоруссю працівники ДПСУ розмістили біло-червоно-білий прапор. Саме його використовувала білоруська опозиція під час протестів проти режиму Лукашенка.

Пропагандисти з Білорусі настільки обурилися, що зняли окремий сюжет на телеканалі СТВ, передає 24 канал.

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Підконтрольні режиму Лукашенка журналісти заблюрили прапор. Ну так, тепер ніхто не здогадається, що він там висів. Хоча весь лише про нього і розповідають.



Білоруси обурилися через прапор опозиції на кордоні / Скриншот з ефіру телеканалу СТВ

Додамо, що біло-червоно-білий прапор – історичний національний символ Білорусі, офіційний прапор Білоруської Народної Республіки (1918 – 1919 років) і державний прапор Республіки Білорусь до 1995 року.

Після референдуму, ініційованого та незаконно проведеного Олександром Лукашенком, використання цього прапора в країні фактично заборонили. Офіційним став прапор, аналогічний прапору Білоруської РСР, лише без серпа і молота, а біло-червоно-білий перетворився на символ протесту.

Чи можуть білоруси напасти на Україну

20 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що загроза наступу з Білорусі зростає. Однак, напрямок наступу може зміститись на Захід білорусько-українського кордону. У такий спосіб ворог може спробувати перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів.

Ще кілька тижнів тому була інформація, що білоруські війська із 90% ймовірністю будуть втягнуті у війну проти України. Проте зараз ця цифра зменшилась, ймовірно до цього причетні певні структури США та НАТО. Як розповів засновник першого воєнного братства Білорусі Сергій Бульба, вочевидь Лукашенка серйозно попередили про наслідки, якщо він справді наважиться на вторгнення.

Нагадаємо, нещодавно Олег Жданов припустив, що до весни напад є малоймовірним. Адже в цей час триватиме формування ударного угруповання військ для прориву українсько-білоруського кордону.

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