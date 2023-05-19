Як українці в Брюсселі святкували День вишиванки: ексклюзивний фоторепортаж з Гран-Плас
В Україні 18 травня відзначали День вишиванки. Урочистості відбулися не лише в Україні, але й у багатьох містах світу. Долучилися до свята й українці у Бельгії.
День української вишиванки відзначали у різних куточках світу. До слова, долучилася до святкувань й команда 24 Каналу.
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Як День вишиванки відзначали у Брюсселі
Святкування Дня вишиванки у Брюсселі відбулося на Гран-Пласі. Там зібралися понад 100 українців: дорослих та діток. Вони загорнулися у прапори України та виконали українські народні пісні. Також українці заспівали гімн, й його слова полинули над Гран-Плас.
Більшість українців, які відзначали День вишиванки у Брюсселі, опинилися у Бельгії через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
День вишиванки в Бельгії / Софія Назаренко
Люди принесли українські прапори / Софія Назаренко
На Гран-Пласі виконали гімн України / Софія Назаренко
День вишиванки в Бельгії / Софія Назаренко
Як у Брюсселі відзначили День вишиванки: дивіться відео
Зеленський одягнув особливу вишиванку
Президент Володимир Зеленський 18 травня одягнув особливу вишиванку з особливим орнаментом. День вишиванки у 2023 році припав на День вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Український лідер обрав орнамент, який символізує єдність українського та кримськотатарського народів.