Як українці в Брюсселі святкували День вишиванки: ексклюзивний фоторепортаж з Гран-Плас

В Україні 18 травня відзначали День вишиванки. Урочистості відбулися не лише в Україні, але й у багатьох містах світу. Долучилися до свята й українці у Бельгії.

День української вишиванки відзначали у різних куточках світу. До слова, долучилася до святкувань й команда 24 Каналу.

Зверніть увагу "Не дамо ворогу знищити Україну": Нацгвардія та ТРО замилували світлинами у вишиванках

Як День вишиванки відзначали у Брюсселі

Святкування Дня вишиванки у Брюсселі відбулося на Гран-Пласі. Там зібралися понад 100 українців: дорослих та діток. Вони загорнулися у прапори України та виконали українські народні пісні. Також українці заспівали гімн, й його слова полинули над Гран-Плас.

Більшість українців, які відзначали День вишиванки у Брюсселі, опинилися у Бельгії через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.



День вишиванки в Бельгії / Софія Назаренко



Люди принесли українські прапори / Софія Назаренко





На Гран-Пласі виконали гімн України / Софія Назаренко





День вишиванки в Бельгії / Софія Назаренко



Участь в акції взяли понад 100 українців / Софія Назаренко Участь в акції взяли понад 100 українців / Софія Назаренко

Як у Брюсселі відзначили День вишиванки: дивіться відео

Зеленський одягнув особливу вишиванку

Президент Володимир Зеленський 18 травня одягнув особливу вишиванку з особливим орнаментом. День вишиванки у 2023 році припав на День вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Український лідер обрав орнамент, який символізує єдність українського та кримськотатарського народів.