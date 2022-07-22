Як уникнути примусової мобілізації при окупації: правозахисник дав поради

На окупованих територіях росія мобілізує місцевих жителів для участі у війні з Україною. Чоловікам варто подбати про те, аби не стати "гарматним м'ясом" в окупантів.

Про це 24 каналу розповів правозахисник Павло Лисянський. За його словами, зараз неможливо вплинути на процес незаконної мобілізації.

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Як вберегтися від мобілізації

Аби уникнути примусової мобілізації, правозахисник радить чоловікам на тимчасово окупованих територіях дотримуватися наступних кроків.

Не потраляти на очі окупантам. "Для чоловіків головна порада – не нехтувати безпекою та ховатися ", – наголосив Лисянський.

", – наголосив Лисянський. Уникати військових патрулів. За його словами, є телеграм-канали, де небайдужі люди діляться інформацією про небезпечні місця, де окупанти проводять мобілізацію.

Ні в якому разі не довіряти так званій окупаційній владі та не піддаватися тиску. Правозахисник розповів, що на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни змушують студентів оформлювати академічні відпустки та відправляють воювати. При цьому обіцяють, що після повернення з фронту студенти будуть навчатися на бюджеті.

"Пильнуйте і не піддавайтесь. Зрозумійте: вас кинуть на фронт і не дадуть ні зброї, ні засобів захисту, ні бронежителів. Вас просто відправлять розміновувати мінні поля", – наголосив Лисянський.

Повторна мобілізація

За словами правозахисника, є випадки, коли примусово мобілізовані потрапляли у полон до ЗСУ. А після звільнення окупанти знову відправляли їх на війну.

У мене є інформація від родичів військовополонених, які пішли на обмін. Родичі не можуть їх знайти. У військовій комендатурі кажуть, що їх знову відправили на фронт,

– розповів Лисянський.

Він наголосив, що тому варто взагалі не мати справи з росіянами.

"Хочемо показати, як росія вбиває робітників"

Лисянський додав, що правозахисники зараз працюють над тим, аби вплинути на ситуацію на міжнародному рівні. Зокрема, готують звернення англійською мовою до світових робітничих організацій.

Ми хочемо показати, як росія вбиває звичайних робітників. І дискредитувати росію у лівих світових політичних колах, де вона завжди вважалася лідером,

– зазначив Лисянський.

За його словами, правозахисники сподіваються, що таким чином вдасться змусити кремль припинити примусову мобілізацію. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

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