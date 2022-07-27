Міжнародні партнери обіцяють мільйони українським містам, але вони "в дорозі", – Садовий

На п'ятому місяці повномасштабної війни та бюджети українських міст обмежені. Проте слід поспішати до зими допомогти відновити домівки людей.

Про це для 24 каналу сказав мер Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що Львів вже почав допомагати Гостомелю.

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"Міста насамперед закривають свої потреби. Я мав розмову з мерами Ірпеня, Бучі. В Гостомелі є керівник військової адміністрації, тому що мера Гостомеля вбили на початку повномасштабної війни. Зараз приїжджають багато міжнародних делегацій та обіцяють допомогу. Я запитую: "Де ж ті мільйони ?". Говорять, що гроші в дорозі", – сказав мер.

Не можна зволікати

За словами Садового, проблема в тому, що у міжнародних донорів є страх, невпевненість. Міжнародні організації та фонди обіцяють допомогти, але тоді коли вже закінчиться війна.

Я це відчув під час форуму в Лугано (Швейцарія – 24 канал). Там дуже багато донорів казали, що звісно вони хочуть допомагати, але пізніше. Я кажу: "Друзі, ми під час війни почали зводити будинки для вагітних і збудували їх. Вже жінки там живуть, тому що вони не мають часу чекати, коли закінчиться війна. Їм треба вже народжувати,

– сказав мер.

Він наголосив, що так само Україна немає часу. За словами Садового, з грошима дуже велика проблема – їх, як правило, немає. Держава насамперед має забезпечувати Збройні Сили та систему роботи для виживання.

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З місцевих бюджетів

Садовий розповів, що Львів знаходить нетрадиційні форми, як допомагати іншим містам. Наприклад, німецькі водоканали передають техніку для міста, а воно одразу направляє її іншим. Відтак, допомогу отримав водоканал Ірпінь.

"Якщо говорити про відновлення Гостомеля, то ми робимо власними силами, залучаємо своїх працівників. Єдине, що треба оплатити – це будівельні матеріали. Звертатимемось до будівельників. Щось, можливо, буде з коштів місцевих бюджетів. Знаєте, зима на носі й люди можуть залишитися без даху над головою, то треба просто брати й робити. Закінчиться війна, переможемо і розбиратимемось", – додав мер.

Що вже робить Львів

Працівники львівського "Водоканалу" вже працюють у Гостомелі, що на Київщині. Вони впродовж двох тижнів створюватимуть комунікації та доброустрій для модульного містечка. Крім цього, облаштують військовий медичний пункт.

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