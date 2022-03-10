Як відбудовуватимуть українські міста після перемоги: пояснення Зеленського

Після війни, після нашої перемоги, ми відбудуємо все, що зруйнував ворог. Дуже швидко, дуже якісно., для кожного постраждалого міста буде створено спеціальну державну програму.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає 24 канал. За його словами, після війни, після нашої перемоги, ми відбудуємо все, що зруйнував ворог.

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Дуже швидко. Дуже якісно. Для кожного постраждалого міста буде створено спеціальну державну програму. Для відновлення. Я вже доручив уряду розпочати розробку,

– сказав президент.

Він наголосив, що Чернігів та Суми, Охтирка та Житомир, Ізюм, Маріуполь та всі міста, в які приходило зло, не бачитимуть і сліду від російського вторгнення.

"Найкращі архітектори. Найкращі компанії. Найкращі проєкти. Для кожного міста! Я хочу сказати про це на прикладі Харкова. Наш Харків, який зараз переживає найстрашніші страждання. Найстрашніші – з часів Другої світової війни", – розповів Зеленський.

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