Як відбувається обмін полоненими: військовослужбовець розповів на своєму досвіді

Росіяни нічого не пояснюють українським військовополоненим, яких готують до обміну. Усе відбувається у максимальній незрозумілості, аби продовжувати психологічний тиск.

Про те, як проходить обмін полоненими, на своєму досвіді розповів в ефірі "Київ24" військовослужбовець одного із підрозділів розвідки, оборонець Маріуполя та "Азовсталі" Олександр Нємков.

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"Відбувалося наступним чином – зранку почали виганяти всіх з камер. Ніхто нічого не пояснював. Спочатку при цьому говорили, що ми їдемо на обмін. Потім сказали, що ми їдемо на етап. Далі частину людей погрузили конкретно вже в автозаки і десь повезли", – розповів захисник.

Зокрема Олександра, його відправили назад до камери і десь тільки підвечір сказали, що він їде на етап. Далі захисника "загрузили в автозак", відвезли в аеропорт і посадили в літак.

"Цим бортом я вилетів до першої точки. Після того нас перегрузили в інший борт і ми вже полетіли в точку обміну. Про обмін я дізнався тільки вже коли перебував там. Полоненим можуть або сказати, або не сказати. Це може бути якась дезінформація, вони намагаються маніпулювати нашими військовополоненими", – додав військовий.

"Ніхто нічого не говорить"

Він наголосив, що під час процесу, ніхто нічого не говорить. За словами Олександра, росіяни максимально психологічно тиснуть на військовополонених це і продовжують робити уже безпосередньо під час обмінів.

В його випадку процес тривав годин 12, як мінімум, пригадав захисник.

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