У підземному сховищі та без телефонів: показали, як Зеленський проводить таємні наради

Журналіст Дмитро Комаров показав, як відбуваються таємні наради президента під час війни. Вони проходять у засекреченому місці.

Це місце розташоване під землею, воно добре захищене. Про це Комаров розповів у фільмі "Рік. За кадром. День президента".

До речі Президент у полоні в росіян, це ганьба, – Зеленський розповів, що має пістолет та вміє стріляти

Потрібно здати телефони

Перед входом до сховища всім потрібно здати мобільні телефони та інші електронні пристрої. Нарада відбувалась у Миколаєві.

Туди не допускають сторонніх. Комарову разом з оператором дали 1 хвилину, щоб зробити кілька кадрів. Потім їх попросили піти.

До речі, під час наради пролунала повітряна тривога. Ігнорувати її в жодному разі не можна, оскільки президент – головна ціль для ворога. Тому й потрібна секретність переміщень.

Зеленський носить пістолет

Зеленський зізнався, що після 24 лютого був готовий боротися до останнього. Він носить з собою пістолет для захисту.

Оборона Банкової була серйозно підготовлена. Влада залишалась би там до кінця. Були підготовлені ящики зі зброєю, з патронами.

Також Зеленський зазначав, що в нього є пістолет. Президент не потрапив би в полон.