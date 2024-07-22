Як відключатимуть світло 23 липня: в Укренерго повідомили графіки
Джерело:Укренерго
У вівторок, 23 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. Однак кількість черг відключень відрізнятиметься у різні години.
Основною причиною відключень є наслідки масованих російських атак на енергомережу. Водночас ситуація починає поступово покращуватись, оскільки аномальна спека в Україні спадає, а енергоблоки виводять з ремонту.
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Графіки відключень світла 23 липня
За повідомленням Укренерго, 23 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.
З 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень,
– попередили енергетики.
Водночас в інші години доби діятимуть дві черги відключень.Зверніть увагу! Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо в нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися про все першими.
В ДТЕК також повідомили, що в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині з 14:00 до 24:00 висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.
До слова, Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що наразі в Україні зруйновано 70% енергетичної системи. Він звернеться до держав-членів ЄС із закликом допомогти відремонтувати електромережі в країні.