Як відключатимуть світло 26 липня: в Укренерго опублікували графіки

У п'ятницю, 26 липня, графіки відключень світла застосовуватимуться з 05:00 і до кінця доби.

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Однак останнім часом дефіцит відчутно зменшився.

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Графіки відключень світла 26 липня

Наразі Україна старанно працює над відновленням інфраструктури, яка була пошкоджена внаслідок російських обстрілів.

За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра застосовуватимуться з 05:00 і до кінця доби,

– повідомили у ДТЕК.

Енергетики додали, що в разі будь-яких змін оперативні деталі та додаткову інформацію оприлюднять додатково.

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До слова, раніше в Міністерстві енергетики повідомили про введення в експлуатацію відремонтованого атомного блоку. Після завершення планового ремонту, який закінчився раніше запланованого терміну, один з енергоблоків АЕС був підключений до енергосистеми. Це значно підвищить стабільність енергосистеми та зменшить поточний дефіцит електроенергії.