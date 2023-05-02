Без нашого відома, – у Києві відреагували на заяву Папи Римського про миротворчу місію

Нещодавно Папа Римський заявив, що приєднався до місії з досягнення миру в Україні. Втім, у Києві нічого про це не знають.

Україна "не знає" про миротворчу місію за участю Ватикану. Про це авторитетному ЗМІ сказав неназваний чиновник, близький до ОП.

Дивіться також Секретна місія Папи Римського: кому підігрує голова Католицької церкви

Не погоджувалися на такі дискусії

Чиновник запевнив, що президент Володимир Зеленський не погоджувався на такі дискусії від імені України.

Якщо переговори відбуваються, то вони відбуваються без нашого відома чи нашого благословення,

– підкреслив співрозмовник CNN.

Раніше, 27 квітня, прем'єр Денис Шмигаль зустрівся з Папою у Ватикані. Зокрема, говорили про українську формулу миру та повернення викрадених Росією дітей. "Розраховуємо на подальшу підтримку Святого Престолу", – зазначив Шмигаль.

Читайте також Таємний план Путіна – Кирієнка: чому Росія здавна мріяла колонізувати країни Балтії

Що цьому передувало

У неділю, 30 квітня, під час триденного візиту в Угорщину, Папа Франциск заявив, що приєднався до місії щодо досягнення миру в Україні. Водночас понтифік зазначив, що вона вже триває. "Готовий зробити все, що потрібно. Зараз триває місія, але вона ще не публічна. Коли це буде публічно, я розкрию це", – сказав Папа.

Цікаво, що очільник Католицької церкви також заявляв про намір зустрітися з патріархом РПЦ Кірілом, який благословляє війну проти України та цинічно називає її "святою справою".