Досі підтоплена: у мережі показали шокуюче відео з Голої Пристані після підриву Каховської ГЕС

Через два місяці після російського теракту на Каховській ГЕС окупована Гола Пристань залишається підтопленою. У центрі міста досі багато води, яка затопила Голу Пристань внаслідок підриву греблі.

Місцеві жителі публікують у мережі відео з центру Голої Пристані, яке через два місяці після підриву росіянами Каховської ГЕС досі потерпає від підтоплення, пише 24 Канал.

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Гола Пристань потерпає від води

На кадрах чітко видно, що рівень води все ще досить високий. На жаль, люди, які залишилися в Голій Пристані, опинилися у заручниках окупантів, які вирішили не ліквідовувати наслідки власного теракту на Каховській ГЕС.

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