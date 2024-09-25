Ні дня без прильотів: як виглядає Покровськ, на який потужно тиснуть окупанти – моторошні кадри

Покровський напрямок – один з найважчих на фронті. Росіяни намагаються постійно здійснювати штурми, аби прорватися вперед та захопити Покровськ. Ворожі прильоти фіксуються щодня.

Росіяни просто рівняють місто із землею, як колись Авдіївку, Бахмут та інші населені пункти. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер побувала в Покровську й задокументувала, як ворог знищує місто.

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Як виглядає Покровськ

У репортажі Андріана Кучер розповіла, що під час знімань у Покровську не було мобільного зв'язку. За лічені хвилини дим від російських прильотів почав підійматися з 3 місць. Не минає ні дня без ворожих обстрілів.

Одним з таких ударів росіяни знеструмили Покровськ, Мирноград та навколишні села. Також окупанти вже перебили водопостачання до Покровська, відновити його зараз неможливо.

Хоч ворог не має сил наступати як раніше, потроху видихається, а деякі ділянки Силам оборони вдалося стабілізувати, та від цілі захопити місто, яке відкриває дорогу на Дніпропетровщину, він не відмовився.

Репортаж із Покровська/ Скриншоти з відео

Противник намагається знищити українську логістику, засипають Покровськ керованими авіабомбами, ракетами та реактивною артилерією. Сюди долітають ворожі FPV-дрони. Росіяни з усіх сил прагнуть стерти місто, перетворити його на Авдіївку й зробити непридатним для життя.

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"На початку 2024 року у випуску з Авдіївки я говорила наступне: "Запам'ятайте, як зараз виглядає Авдіївка. Таке буде з кожним населеним пунктом на шляху російської армії, якщо ворог прорветься далі". Покровськ ризикує повторити долю Авдіївки й від нас з вами теж залежить, як далеко зможе зайти ворог", – наголосила ведуча 24 Каналу.

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