Як виглядають Мар'їнка, Покровськ та Авдіївка після постійних обстрілів: фото та відео руйнувань

Росія протягом повномасштабної війни продовжує атакувати українські міста, випускаючи ракети по будинках мирних жителів. Глава Донецької ОВА Павло Кириленко показав, як виглядають міста на Сході України після атак ворога.

Відповідну інформацію посадовець оприлюднив ввечері 17 березня. Це трапилось на 22-й день війни, яку Росія почала проти України.

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Мар'їнка, Покровськ та Авдіївка потерпають від атаки ворога

Росіяни день у день скоюють нові воєнні злочини в Україні. Вчора ввечері (мовиться про 16 березня – 24 канал) вони обстріляли Покровськ із "Іскандерів". Влучили у кав'ярню, двоє людей поранено. На щастя, немає загиблих,

– написав Кириленко.

Посадовець розповів, що 17 березня протягом дня тривають обстріли з "Градів" в райони Авдіївки, Красногорівки та Мар'їнки.

"Російська орда свідомо вбиває наших людей і нищить те, що ми вибудовували роками. "Русскій мір" – це смерті, руйнування і ненависть", – написав глава Донецької ОВА.

Павло Кириленко розповів, що на відео – Мар'їнка після безупинних обстрілів, на фото – наслідки обстрілів Покровська та Авдіївки.

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