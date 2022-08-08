Розвідка з неба вдень та вночі: які супердрони допоможуть знищити окупантів в Україні

В Україні презентували дрони – розвідники, які стануть "очима з неба" для українських захисників на фронті. У чому специфіка технологічних новинок "Армії дронів" – дізнавалися журналісти 24 каналу.

"Наша мета – збереження життя військових"

30 дронів – розвідників DJI Matrice 300, два дрони Fly Eye, один Raybird Skyeton, один UkrJet та один SKIF, закуплені в межах проєкту "Армія дронів", вже зовсім скоро будуть доставлені у бойові підрозділи на передову.

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Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що були систематизовані всі потреби української армії в безпілотних апаратних засобах.

Ми розуміємо, скільки дронів на всій лінії фронту потрібно на кожну лінію захисту. Тих, які літають до трьох кілометрів, і тих розвідувальних дронів, які долають відстані до 100 кілометрів. Для другої та третьої ліній захисту – це до 100 кілометрів, нам потрібно 200 "пташок". І це неодноразово, а кожної хвилини потрібно, щоб була така кількість БПЛА у наших бійців,

– сказав він.

За його словами, також потрібно навчати пілотів для того, щоб вони вміли ефективно керувати дронами. Окремо від пошуку та закупівлі БПЛА в Україні запускають і школи для пілотів БПЛА.

Також бажано в режимі реального часу ремонтувати дрони. Тому, зауважив Федоров, це системний проєкт, який під час цифрової війни є дуже важливим для того, щоб забезпечити український фронт безпілотниками.

Голова державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь наголосив, що "окрім першочергового завдання – перемоги над ворогом, наша мета – збереження життя наших військових, наших героїв, які сьогодні захищають нас".

Юрій Щиголь / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Щиголь також представив 30 дронів DJI Matrice 300 та додав, що "нашою метою є, щоб будь-який найменший підрозділ наших військ був оснащений саме таким безпілотником". За його словами, перші такі БПЛА невдовзі будуть доставлені на фронт.

Специфіка БПЛА

DJI Matrice 300 оснащені технологією штучного інтелекту та камерами з тепловізорами, які здатні фокусуватись на цілях та виявляти потенційну небезпеку. Ці дрони з точністю записують відео, мають вбудований штучний інтелект, чітко фокусуються на цілі та визначають потенційну небезпеку на відстані. Мають інфрачервону камеру (тепловізор).

DJI Matrice 300 / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

БПЛА SKIF – власна розробка української компанії Culver Aviation. Цей безпілотник здатний перебувати у повітрі до двох годин та розвивати швидкість до 70 кілометрів за годину. Максимальна висота польоту – 1500 метрів. Має автоматичну парашутну систему, який може відкритися у разі надзвичайної ситуації в небі. Також здатний виконувати завдання у режимі радіомовчання в умовах активної протидії засобів радіоелектронної боротьби.

БПЛА SKIF

Дрони Fly Eye розроблені польською компанією WB Electronics. Вони вважаються одними з найкращих безпілотних літальних апаратів зразка НАТО, які використовуються польськими спецпідрозділами. Можуть розвивати швидкість до 160 кілометрів на годину і здатні літати на відстань до 60 кілометрів. Це дозволяє потрапляти їм глибоко в тил ворога. У повітрі в середньому здатен перебувати приблизно 2,5 години.

Використовується автоматизована система керування вогнем, яка дає змогу застосовувати БПЛА для позначення артилерійських цілей і коригування вогневого ураження. FlyEye допомагає військовим виявляти велику кількість артилерійської техніки противника. Виконує завдання бригадного та навіть оперативно-тактичного рівня.

Дрон Fly Eye / Фото Мінцифри

Безпілотник здатний проводити повітряну розвідку на відстань до 60 кілометрів у режимі онлайн-трансляції та понад 60 кілометрів у "тихому" режимі, виконуючи проліт за запланованим заздалегідь маршрутом.

Raybird Skyeton наразі є єдиним комплексом з подібними характеристиками у своєму розмірі в Україні та входить до трійки світових виробників цього класу. Комплекс призначений для розвідувальних місій, коригування вогню, цілевказання, спостереження, а також пошуково-рятувальних робіт.

Висока круїзна швидкість – 120 кілометрів за годину дозволяє використовувати літак практично в любих погодних умовах, а температурні ліміти у будь-яку пору року. А простота використання дає змогу швидко навчати різноманітні підрозділи для виконання бойових завдань.

Складається з безпілотних літальних апаратів, переносної наземної станції керування, антенної системи, пускової установки, а також камери, фотоапарату, радару тощо.

Raybird Skyeton / Фото Мінцифри

UJ Airborne 2022 здатний здійснювати польоти у будь-який час і пору року, у простих і складних погодних умовах, а також за активної радіоелектронної протидії. Може працювати цілодобово у разі ротації літальних апаратів. Відеоспостереження відбувається у режимі реального часу. Може доставляти вантажі вагою до 20 кілограмів на відстань до 600 кілометрів.

З 2017 року було розроблено декілька безпілотних авіаційних систем. виробництво UJ Airborne 2022 оснащений двигуном внутрішнього згорання і працює на бензині. У повітрі він може знаходитися до десяти годин. Виконувати задачі БПЛА може в радіусі до 150 кілометрів від наземної станції керування. Якщо я не помиляюся, то це найбільший безпілотний український апарат, який досягнув стадії серійного виробництва,

– розповів директор компанії UkrJet Олександр.

Через свою нелегку вагу, БПЛА може здійснювати задачі у несприятливих погодних умовах. За словами директора української компанії, виробництво одного такого безпілотника вартує понад кілька мільйонів гривень. Він має складне обладнання, двигун, електроніку, зв'язок, засоби захисту від радіоелектронної боротьби й, переважно, закуповується за кошти держави.

UJ Airborne 2022 / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Скільки коштів зібрано на "Армію дронів"

Що таке "Армія дронів" Проєкт, започаткований Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації. Це комплексна програма, в рамках якої закуповують дрони, ремонтують їх та навчають операторів. Безпілотники дають змогу відстежувати дії ворога, змінювати військові стратегії, а головне – зберегти якомога більше життів військових та цивільних.

Першу задачу — закупівлю 200 дронів – розвідників – у Мінцифрі планують закрити до кінця серпня. Активно відбувається і навчання пілотів. На сьогодні вже випустили 400 операторів. Найближчими місяцями планують навчити до трьох тисяч операторів БПЛА.

Через платформу UNITED24 на "Армію дронів" зібрали майже 726 мільйонів гривень. На 260 мільйонів гривень вже заключили контракти на закупівлю безпілотників. Серед них 78 мультикоптерів Matrice, дві наземні системи для 20 ударних дронів – камікадзе Warmate, 20 Fly Eye.

Михайло Федоров / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Презентація супердронів: ексклюзивний фоторепортаж / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Донати на безпілотники надходили з 74 країн світу. Зокрема, з США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Ірландії, Франції, Швейцарії, Австралії, Ізраїлю. Першим проєкт підтримав Монобанк, клієнти якого передали 64 мільйонів гривень. Ці кошти пішли на закупівлю Warmate.

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Понад 100 мільйонів гривень передав на "Армію дронів" український та британський підприємець у сфері ІТ та космічних технологій Максим Поляков.