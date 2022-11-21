Енергосистема ще не оговталася: по всій Україні знову вимикатимуть світло

В Україні 22 листопада продовжаться планові відключення світла. Вони будуть застосовані цілодобово.

Про аварійні відключення наразі в Укренерго не говорять. Втім, слід пам'ятати, що ситуація може змінитись, якщо буде перенавантаження системи.

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Завтра, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення,

– зазначили в Укренерго.

Енергосистема ще не оговталась

Енергетики продовжують робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення для українців. Проте енергосистема ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів. Тому працювати на повну потужність не може.

Графіки відключень складають та застосовують обленерго. Їх перелік можна знайти тут. Нагадали, що "Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а передає інформацію про обсяги, на які треба зменшити споживання.

Світло можуть відключати до березня

Росія своїми обстрілами зруйнувала значну частину енергосистеми України. СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко вважає, що у режимі відключень світла українцям доведеться жити до березня.

У ДТЕК допускають можливість повного блекауту, якщо буде ще більша руйнація енергосистеми. Однак наразі ситуація – контрольована, енергетики працюють. Зазначили, вихід із блекауту передбачає декілька сценаріїв, згідно з якими це може тривати 3 – 10 днів.

В Офісі Президента попереджали, що в разі повного блекауту виїжджати з України не потрібно. Період варто перечекати, поки спеціалісти відновлять живлення.

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