Як вимикатимуть світло 6 вересня

Завтра, 6 вересня, в Україні знову діятимуть графіки відключення. Одначе світло не вимикатимуть на довго.

За інформацією від Укренерго, завтра буде задіяна лише одна черга стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.

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Будуть графіки, але не довго

Водночас у компанії зазначають, що у разі змін оперативно повідомлять про них. В Укренерго наголошують, що рівень споживання електроенергії продовжує триматися на високому рівні.

Наразі наша енергосистема продовжує відновлюватись після 9 масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Коли електроенергія з’являється за графіком, споживайте її, будь ласка, ощадливо,

– закликають у компанії.

До слова, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що у разі оптимістичного сценарію, світло взимку вимикатимуть на 12 годин, а в песимістичному – до 20 годин на добу.