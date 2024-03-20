Підриває стабільність ЄС: Клочок назвав реальний спосіб розв'язати зернову кризу
Європейський союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, але такий крок не допоможе розв'язати зернову кризу.
Керівник аналітичного Центру "Вежа" Валерій Клочок в етері 24 Каналу пояснив, що проблема набагато ширша і відповідно заходи мають бути більш масштабними.
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Як розв'язати зернову кризу
Валерій Клочок наголосив, щойно Євросоюз припинить постачання будь-якої продукції з Росії та Білорусі, це одразу розв'яже масу проблем та відпаде потреба блокувати зерно й сільськогосподарську продукцію з України.
У вас (ЄС – 24 Канал) проблема в тому, що ви надалі торгуєте з Росією. Та сама Польща, Болгарія та інші країни закуповують газ у Росії, завозять скраплений газ величезними об'ємами,
– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".
Врешті-решт за роки повномасштабної війни європейські країни мали б зайнятися не балачками про диверсифікацію джерел постачання, а реальними кроками, яких дотепер не було вжито.
Помилки ЄС спричинили зернову кризу
Клочок зазначив, що Європа десятки років ефективно розвивала економіку, але припустилася помилок, які стосуються третього енергетичного пакета та залежної співпраці з Росією в енергетичній сфері. Вони призвели до серйозного дисбалансу цін на енергоносії.
До того ж, не можна країни з не східною економікою дотувати й одночасно підіймати ціни на газ, електроенергію. Також вимоги в Європейській зеленій угоді непосильні для дрібних господарств та суб'єктів господарювання, які не мають великих валових оборотів. Для них навантаження таке ж високе, як і податки в Україні.
Європейський союз послідовно проводить політику субсидіювання економік. Зокрема, Польща щороку отримує понад 20 мільярдів доларів. В останній період поляки мають проблеми через порушення прав і свобод у Польщі. Саме польська політична партія "Право і Справедливість" створила економічну кризу в своїй країні.
Негаразди також є із судовою реформою в Угорщині та інших країнах, через що їм заблокували субсидіювання і тому фермери потерпають. Проте вони цинічно використовують війну Росії проти України, блокуючи наший кордон та продовжуючи співпрацю з Білоруссю та країною-агресоркою, вочевидь, за дуже привабливим цінами.
"Я розділяю прагнення Європейської комісії будувати безпечне середовище для громадян Європи – боротися із викидами вуглецю тощо. Але треба розуміти, що на певному етапі рішення можуть шкодити соціальній стабільності, що є на сьогодні. Блокування кордону з Німеччиною, акції протестів у Чехії, Іспанії та інших країнах, які мають одну й ту саму природу, тобто не згоду із директивами зеленої угоди, означають те, що Єврокомісія має поступитися", – підкреслив Валерій Клочок.
Як українські журналісти дізналися про торгівлю Росії з Європою
- Нещодавно українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача разом з оператором затримали польські правоохоронці біля польсько-білоруського кордону. Журналіст саме знімав сюжет про торгівлю між Польщею та Росією і Білоруссю.
- Далі їх привезли у комендатуру і почали обшук – повикидали їхні речі на капот, забрали всі картки пам'яті з камер, усі телефони, документи. Журналіста та оператора утримували в комендатурі щонайменше 4 години й лише потім відпустили після дозволу "зверху". Після того, як Ткачу та операторові повернули картки пам'яті, стало відомо, що деякі відзняті матеріали були видалені.
- Згодом редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними автомобілями між Калінінградською областю Росії та Польщею.
- Причиною затримання працівники поліції назвали те, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме – російські вагони скрапленого газу. За словами реактора та відеооператора, їм вдалося побачити, а також зафіксувати на камеру, як російські зерно і газ ідуть до Польщі.