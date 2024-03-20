Підриває стабільність ЄС: Клочок назвав реальний спосіб розв'язати зернову кризу

Європейський союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, але такий крок не допоможе розв'язати зернову кризу.

Керівник аналітичного Центру "Вежа" Валерій Клочок в етері 24 Каналу пояснив, що проблема набагато ширша і відповідно заходи мають бути більш масштабними.

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Як розв'язати зернову кризу

Валерій Клочок наголосив, щойно Євросоюз припинить постачання будь-якої продукції з Росії та Білорусі, це одразу розв'яже масу проблем та відпаде потреба блокувати зерно й сільськогосподарську продукцію з України.

У вас (ЄС – 24 Канал) проблема в тому, що ви надалі торгуєте з Росією. Та сама Польща, Болгарія та інші країни закуповують газ у Росії, завозять скраплений газ величезними об'ємами,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Врешті-решт за роки повномасштабної війни європейські країни мали б зайнятися не балачками про диверсифікацію джерел постачання, а реальними кроками, яких дотепер не було вжито.

Помилки ЄС спричинили зернову кризу

За даними Євростату, у 2023 році закупівля російського зерна країнами ЄС зросла за місяць на 22%. Найбільше російської продукції закуповують Іспанія та Італія.

Клочок зазначив, що Європа десятки років ефективно розвивала економіку, але припустилася помилок, які стосуються третього енергетичного пакета та залежної співпраці з Росією в енергетичній сфері. Вони призвели до серйозного дисбалансу цін на енергоносії.

До того ж, не можна країни з не східною економікою дотувати й одночасно підіймати ціни на газ, електроенергію. Також вимоги в Європейській зеленій угоді непосильні для дрібних господарств та суб'єктів господарювання, які не мають великих валових оборотів. Для них навантаження таке ж високе, як і податки в Україні.

Європейський союз послідовно проводить політику субсидіювання економік. Зокрема, Польща щороку отримує понад 20 мільярдів доларів. В останній період поляки мають проблеми через порушення прав і свобод у Польщі. Саме польська політична партія "Право і Справедливість" створила економічну кризу в своїй країні.

Негаразди також є із судовою реформою в Угорщині та інших країнах, через що їм заблокували субсидіювання і тому фермери потерпають. Проте вони цинічно використовують війну Росії проти України, блокуючи наший кордон та продовжуючи співпрацю з Білоруссю та країною-агресоркою, вочевидь, за дуже привабливим цінами.

"Я розділяю прагнення Європейської комісії будувати безпечне середовище для громадян Європи – боротися із викидами вуглецю тощо. Але треба розуміти, що на певному етапі рішення можуть шкодити соціальній стабільності, що є на сьогодні. Блокування кордону з Німеччиною, акції протестів у Чехії, Іспанії та інших країнах, які мають одну й ту саму природу, тобто не згоду із директивами зеленої угоди, означають те, що Єврокомісія має поступитися", – підкреслив Валерій Клочок.

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