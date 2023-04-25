Гол у власні ворота: Bloomberg проаналізував, як скандал із послом підірвав політику Китаю

Донедавна Сі Цзіньпін успішно відбивав спроби США зобразити Китай як загрозу світовому порядку. Однак посол Китаю у Франції Лу Шей звів нанівець старання Сі.

Китай швидко відреагував на жорстку реакцію Європи, яку спричинила заява Лу Шея, що поставив під сумнів незалежність колишніх радянських республік.

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Ремарки Лу Шея повторють риторику Путіна

У заяві посольства Китаю в Парижі сказано, що Лу висловив "особисту точку зору", яку не слід "надмірно інтерпретувати". Посольство чітко підтвердило повагу до суверенітету колишніх радянських республік, додавши, що його позиція є "послідовною і чіткою".

Проте, як пише Bloomberg, заява посла завдала шкоди Китаю. Ремарки Лу Шея фактично повторили погляд російського лідера Владіміра Путіна на Україну та інші країни, що колись входили до складу Радянського Союзу.

Висловлювання посла підірвали зусилля Сі, спрямовані на те, щоб зобразити Китай як нейтральну сторону, яка допоможе покласти край війні, що розпочалася в лютому 2022 року.

Видання нагадує заяву глави МЗС Литви Габріеліуса Ландсбергіса, який сказав, що заява посла пояснює, чому Захід не довіряє Китаю як посереднику між Україною і Росією.

Крім того, Естонія та Латвія, які також десятиліттями страждали від жорстокого правління Радянського Союзу, викликали китайських дипломатів до своїх столиць для пояснень.

Доцент кафедри політології Національного університету Сінгапуру Джа Ян Чонг сказав, що заява китайського посла і реакція, яку згодом представили в Пекіні, "була щось на зразок автогола".

"Цей інцидент свідчить про напруженість у китайській зовнішній політиці", – сказав Чонг. Також цей інцидент посилив занепокоєння інвесторів щодо геополітичних ризиків.

Для Сі необережні висловлювання Лу стали ще однією невдачею, оскільки він прагне відновити імідж Китаю на світовій арені після трьох років ізоляції, спричиненої спалахом COVID-19,

– мовиться у статті Bloomberg.

Де Китай не втратить авторитет

Цей інцидент частково демонструє боротьбу Китаю за баланс між більш напористою дипломатією і необхідністю демонструвати м'яку силу, особливо на тлі падіння репутації країни.

Хоча Китай, схоже, визнав цю проблему і останнім часом намагається бути більш люб'язним, спалахи гніву з боку дипломатів все ще відбуваються досить регулярно.

Водночас цей епізод, за даними Bloomberg, навряд чи завдасть Китаю більшої шкоди в частинах Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

Інцидент також може швидко забутися в деяких менших країнах Європи, вважає Ніл Томас, науковий співробітник Центру аналізу Китаю Інституту політики азійського суспільства при Азійському інституті політики.