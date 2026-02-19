Є одна ознака: ексагент КДБ розкрив, як визначити, чи "живий" Путін на відео

Володимир Путін вже понад 10 днів не з'являється на публіці. Однак на сайті Кремля регулярно публікуються новини про якісь зустрічі з російськими губернаторами, віддаленими нарадами з військовими і так далі.

Однак є один спосіб перевірити, чи "справжній" Путін на фото чи відео. Колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що якщо на матеріалах немає посилання на якусь актуальну міжнародну подію, яку можна перевірити, то це "консерва".

Як визначити "консерву"?

Сергій Жирнов зазначив, що якщо зустріч відбулась після якоїсь події, то можна визначити дату. Наприклад, якщо Путін відповів на якісь заяви Дональда Трампа, Еммануеля Макрона, інших людей, яких можна чітко зафіксувати у часі, тоді можна говорити, що це "живий" Путін.

Якщо йдуть розмови на абстрактні теми, то це "консерва". Наприклад, економіка, соціальна політика, підтримка якихось сімей. Тобто усе, про що можна говорити у будь-який інший день, незалежно від того, що відбулося у світі. Усі останні публікації на сайті Кремля – це "консерви". Там немає жодного актуального питання,

– пояснив ексагент КДБ.

