Як я можу це зробити, я громадянин своєї країни, обраний президент, – Зеленський про евакуацію

Президент України Володимир Зеленський розповів історію про те, як йому пропонували покинути Україну. Але він відмовився.

В коментарі американському каналу abc Володимир Зеленський підтвердив, що пропозиція його евакуації й справді надходила. Адже була інформація про замахи, які готуються на нього та його родину.

"Так, мені запропонували. Тому що було багато інформації й кілька спеціальних груп, які були відправлені вбивати мене і мою сім'ю. Я сказав ні, бо як я можу це зробити? Я громадянин своєї країни і я обраний президент цих людей", – розповів Зеленський.

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Коли в нього спитали, яким він бачить кінець цієї ситуації, Зеленський заявив, що "я б хотів, щоб кінець був як у голлівудських фільмах, щасливий кінець для нашої країни".

Британське видання The Times повідомляло, що лише за тиждень з початку війни Росії проти України, окупанти тричі намагалися здійснити замахи на Зеленського. Однак щоразу замахи вдавалося зірвати завдяки "зливу" інформації, організованому офіцерами ФСБ.

Натомість російські пропагандисти постійно стверджують, що Зеленський давно втік з Києва. Ввечері 7 березня Зеленський опублікував чергове відео, де він перебуває в Києві.

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