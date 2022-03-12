Як європейці ставляться до Зеленського та Путіна: результати опитування
12 березня 2022 , 21:00Читать новость на русском
Джерело:Jean Jaures
75% жителів ЄС позитивно ставляться до президента Володимира Зеленського. Водночас до путіна – негативно ставляться понад 90%
Дослідження провів французький інститут громадської думки визначив настрої європейців щодо війни Росії проти України. Опитали людей з Німеччини, Франції, Італії та Польщі.
Читайте також: У Європі 67% людей підтримують надання Україні озброєння
Як проводилося опитування
Опитування провели за допомогою онлайн-анкети з 3 по 7 березня 2022 року з дотриманням репрезентативної вибірки, (стать, вік, професія респондента).
Опитування проводилося серед таких вибірок, віком від 18 років:
- Франція: 1002 особи,
- Німеччина: 1011 осіб,
- Італія: 1001 особа,
- Польща: 994 особи.
Відповіді на інші питання
- 79% опитаних підтримують жорсткі санкції проти Росії. 57% повністю підтримують, а ще 22% – скоріше підтримують;
- 67% підтримують надання Україні озброєння;
- 87% підтримують необхідність прийняти та допомагати біженцям з України;
- 70% опитаних підтримують вступ України в ЄС.