Як європейці ставляться до Зеленського та Путіна: результати опитування

75% жителів ЄС позитивно ставляться до президента Володимира Зеленського. Водночас до путіна – негативно ставляться понад 90%

Дослідження провів французький інститут громадської думки визначив настрої європейців щодо війни Росії проти України. Опитали людей з Німеччини, Франції, Італії та Польщі.

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Як проводилося опитування

Опитування провели за допомогою онлайн-анкети з 3 по 7 березня 2022 року з дотриманням репрезентативної вибірки, (стать, вік, професія респондента).

Опитування проводилося серед таких вибірок, віком від 18 років:

Франція: 1002 особи,

Німеччина: 1011 осіб,

Італія: 1001 особа,

Польща: 994 особи.

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