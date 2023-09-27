Унікальні рішення, інженерні укріплення: Кудрицький розповів, як захистять енергооб'єкти України

В "Укренерго" розповіли, що пройти зиму без імпорту електроенергії "буде дуже складно". Водночас наразі компанія не планує відключень світла.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів на форумі Forbes "Енергія бізнесу", що все залежатиме від російських обстрілів. Тож ймовірні відключення залежатимуть від ситуації.

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Кудрицький запевнив, що вони в координації з урядовими структурами, з Генштабом ЗСУ мають декілька видів захисту.

...І підстанції "Укренерго", де певні види захисту будуть застосовані вперше, не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це, як активний захист – ППО, так це і пасивний захист – інженерні укріплення,

– пояснив Кудрицький.

Він пояснив, що, чи будуть перерви в енергопостачанні взимку, чи не буде, залежатиме від можливих обстрілів.

"Якщо обстрілів немає – ми відключень не плануємо, оскільки спрогнозувати обстріли не можливо, куди влучать (росіяни – 24 Канал) тоді будемо діяти по ситуації", – запевнив посадовець.

Раніше глава "Укренерго" пояснював, чи планують запроваджувати графіки відключення світла. За його словами, їх справді зараз оновлюються на місцях. Проте зараз не планують застосовувати.

"Наразі хочу підкреслити, що ми ніяких графіків відключень не плануємо. І навіть факт їх оновлення Міністерством енергетики не означає, що вони будуть застосовані, ми просто маємо бути готові", – запевнив Кудрицький.



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