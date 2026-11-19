Російські удари по мостах через Дніпро показали, наскільки вразливою може бути транспортна інфраструктура столиці. Після атаки на Північний і Південний мости у Києві постало питання не лише відновлення пошкоджених конструкцій, а й захисту переправ від повторних обстрілів. Для цього недостатньо самої протиповітряної оборони – потрібен комплекс різних рішень.

Як це захистити стратегічні об'єкти, які системи потрібні для протидії балістичним ракетам та чому Європі варто активніше співпрацювати з Україною в оборонній сфері, для 24 Каналу пояснив директор із розвитку оборонного підприємства та офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

Як захистити мости Києва від російських ракет

Перші російські удари по мостах через Дніпро мали стати сигналом до розробки окремої системи захисту таких споруд. За словами Храпчинського, для цього варто врахувати досвід захисту Керченського мосту, біля якого росіяни встановлювали баржі.

Нагадаємо у ніч проти 17 листопада росіяни атакували балістичними ракетами Північний і Південний мости в Києві. Унаслідок ударів пошкоджено конструкції переправ, зокрема на Північному мосту обірвало частину вантів. Рух транспорту тимчасово обмежували, що спричинило затори та зміни в роботі громадського транспорту. Крім того, через пошкодження тепломереж без опалення залишилися 317 будинків у Дарницькому районі столиці.

Храпчинський пояснив, що Росія використовує для таких атак класичні ракети "Іскандер". Вони мають радіолокаційну головку самонаведення та оптико-електронну систему корекції на кінцевій ділянці польоту.

Одним зі способів протидії таким ударам експерт називає зменшення контрасту між металевими конструкціями мосту та водою. Для цього можна встановлювати баржі й використовувати аерозольні розпилювачі.

За його словами, хмари аерозолю суттєво ускладнюватимуть захоплення цілі ракетами. Такі самі димові завіси можуть допомогти захистити переправи й від атак безпілотників.

Водночас лише цього недостатньо. Храпчинський наголошує, що захист мостів має передбачати комплекс заходів. Зокрема, йдеться про:

засоби радіоелектронної боротьби;

кінетичний захист;

баржі та аерозольні димові завіси;

кутові відбивачі, які заважають радіолокаційним головкам сфокусуватися на цілі;

розширення можливостей ППО та збільшення кількості засобів виявлення.

Інтерв'ю з експертом: дивитись відео

Яких ракет бракує Україні для захисту від балістики

Окремою проблемою залишається протидія балістичним ракетам. Для цього, за словами Храпчинського, потрібно нарощувати виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 та PAC-2. Останні також можуть перехоплювати балістику, якщо ракета не маневрує.

Крім того, експерт згадав Aster 30 Block 0, які використовують франко-італійські комплекси SAMP/T. Він звернув увагу, що Європа досі не нарощує виробництво озброєння достатніми темпами та продовжує керуватися старими військовими зобов'язаннями.

На думку Храпчинського, Україна має активніше використовувати власний бойовий досвід у співпраці з європейськими партнерами. Зокрема, його можна передавати, використовувати для спільних розробок або продавати.

Одним із можливих напрямків він назвав спільні дослідження та розробки (R&D). Такий підхід, за прикладом співпраці Великої Британії та США під час Другої світової війни, міг би допомогти швидше створювати нові оборонні рішення.

Адже в нас є конкретні потреби: бракує засобів радіолокації, недостатньо систем виявлення, немає дешевих ракет-перехоплювачів,

– пояснив експерт.