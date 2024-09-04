Що не так із західними планами про закінчення війни в Україні

Поговоримо про те, як західні експерти пропонують закінчити війну в Україні і що не так з їхніми планами.

Захід хоче "перечекати" Путіна

Не знаю як у кого, а в мене вже немає жодних моральних сил читати аналітику та інші публікації від західних журналістів та різноманітних експертів щодо "врегулювання" російсько-української війни.

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Для прикладу візьму публікацію, що вийшла на поважному ресурсі Foreign Affairs. Автор наче теж досить поважний. Пітер Шредер – ексаналітик ЦРУ.

Сенс статті простий і виражений у назві – "Путін ніколи не здасться в Україні". У публікації є цікаві ідеї. Ну як цікаві – цікаві для американського дискурсу. Мовляв, сподівання адміністрації Джо Байдена, що натиснувши на Владіміра Путіна, той зрозуміє, що йому воювати "не вигідно" і почне шукати шляхи виходу з війни, – виявилися марними.

Хоча російська агресія проти України західним політикам може видаватися "нераціональною", але кремлівський вождь від неї не відмовиться. Він буде продовжувати війну за підкорення України, вважаючи цю боротьбу екзистенційною.

Думка загалом справедлива. Щоправда, важко погодитися з причинами цієї "екзистенційності" для Шредера. Вони полягають у тому, що Путін нібито бачить загрозу перетворення України на "антиросійський бастіон". Де він бачив таку загрозу 2014 року, коли починав агресію, не зрозуміло. Але американці, як я бачу, просто органічно не спроможні казати про російський імперіалізм як підвалину усього.

А далі починається найцікавіше. То який рецепт є в автора? Що він пропонує? Він каже, що переконати Путіна піти з України не вдасться як і укласти якусь більш-менш прийнятну угоду щодо врегулювання. Тому, мовляв, треба Путіна "перечекати".

Як перечекати? Шляхом зниження інтенсивності бойових дій і угоди з агресором, аби менше витрачати ресурсів на війну. Далі – звичні для американців та західних аналітиків спекуляції щодо "збереження життя цивільних" тощо.

Але тут виникає просте запитання – ви щойно казали, що Путін ніколи не відмовиться від війни за Україну, а тепер хочете стримати його якимось черговим папірцем? Ви ж самі кажете, що він все сприймає як екзистенційну війну, головну війну власного життя, заради чого можна витрачати всі можливі ресурси. Але пропонуєте "зменшити інтенсивність війни" та "зменшити витрати американських ресурсів на війну".

Як казав персонаж одного відомого голлівудського фільму: "Чудовий план. Надійний як швейцарський годинник".

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Ну гаразд, ви підпишете щось з кремлівським диктатором. Він, може, щось і зменшить у плані інтенсивності, але лише для того, щоб зібрати більше ресурсів та завдати нового удару. І що робити з цим ударом? Теж чекати?

Оскільки автор свідомо відмовляється від серйозних згадок про російський імперіалізм, то він вважає, що як тільки Путін помре, або "піде", то одразу можна буде переходити до "політичного врегулювання", яке буде вимагати від усіх "компромісів". Чого вони там всі вважають, що в оточенні нинішнього правителя буде досить адекватних людей для нормальної розмови, – окрема тема.

Ну і повторення традиційних американських мантр, що "росіян не можна перемогти". Куди ж без них. Цікаво, а якщо спробувати їх перемогти? Ніхто ж досі не намагався, бо перемогти противника, маючи заборону на удари серйозною зброєю по його території – це таке собі завдання.

Але повертаючись до публікації. Такого на Заході виходить багато. Люди постійно займаються псевдоаналітичною спекуляцією на тему врегулювання війни між Росією та Україною, навіть не намагаючись серйозно зануритись у тему.

Якби вони занурилися, то зрозуміли б, що шляхів є лише два. Реальних, а не вдаваних.

2 шляхи для завершення війни в Україні

Шлях перший. Зібрати саміт НАТО і запросити туди Україну. Провести ратифікацію цього запрошення. Підняти український прапор у Брюсселі. Звісно, протягом цього процесу буде дуже багато російського смороду. Будуть ганяти ядерні боєголовки з російських до білоруських областей, будуть страшно погрожувати з трибуни ООН. Можливо, навіть знімуть мультик, як ядерні ракети падають на Вашингтон.

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Але якщо на все це не зважати, то результат буде такий самий, як і у всіх випадках, коли росіяни одержували рішучу відсіч – вони просто тихо "відповзають". Немає у них сил і ресурсів для військового протистояння такого роду. Все, що у них є, воює в Україні, а російську територію немає кому прикривати, окрім як переляканим строковикам, заляканим більше ахматівцями, ніж НАТО.

Є другий шлях. Він набагато гірший, бо вимагатиме багато ресурсів, значно складніший та дорожчий. Він полягає у тому, щоб дати Україні всю можливу зброю, з якої можна буде прострілювати хоча б європейську частину російської території. Щоб на кожен удар ракетою по українському місту – такий самий удар був по російському місту, та краще не такий, а потужніший. Щоб на кожну знищену ТЕЦ палало хоча б 2 – 3 російські НПЗ.

Це буде найпереконливішим аргументом для будь-яких спроб порушувати будь-які гіпотетичні домовленості. Ну і в такому стані, звісно, сяк-так можна було б "перечекати" Путіна, а у спадкоємців останнього було б значно менше аргументів, аби не шукати "політичного рішення".

Та США не шукають і не будуть шукати простих шляхів. Вони запасуться червоною фарбою, аби й далі малювати "лінії". Бо як без ліній? Просто зупинити диктатора-злочинця? Ні, це не їхній метод. Все треба максимально ускладнити, затягнути, зробити максимально кривавим і безглуздим. А потім почати "пошук виходу".

Днями всі обурювалися урядом Монголії, який не заарештував одного відомого всьому світу військового злочинця. Не знімаючи відповідальності з монгольських правителів, важко чекати від них історичних кроків у момент, коли на такі історичні кроки не спроможний цілий Захід. Ми ж розуміємо, що візит до Монголії – це просто ляпас Заходу. Мовляв: "Дивіться, вас уже ніхто не слухає, ніхто не поважає, а ваші цінності – порожній звук". Власне, це правда. Не поважають і це факт. Цей факт не "перечекаєш".

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Світовий порядок руйнується, все валиться, міжнародні організації перетворюються на клуб несмішних клоунів, а поважна організація НАТО думає, чи збивати "священний російський дрон".

Усі апологети заморозок та перечікування не хочуть помічати очевидного факту. Російський режим встав на шлях руйнації світового порядку. Він цим активно займається і буде займатися надалі. Не можна "вимкнути" путінський режим на 10 – 15 років, поки там усі не помруть.

Тим більше не зрозуміло, а що у цей час робити українцям? Підозрюю, що "переїхати усім до Маямі й чекати смерті Путіна" серед варіантів немає? То що тоді пропонується? Сидіти під ракетно-бомбовими ударами, поки на Заході будуть за всім цим процесом спостерігати з великим інтересом?

У нас дуже люблять критикувати Джейка Саллівана. Я не планую його захищати, але ми повинні розуміти, що сам Салліван – це просто продукт певної системи, яка формує певну модель мислення. Вони всі формувалися в одному середовищі та звикли до одних і тих самих реакцій на виклики. Є винятки, але вони губляться на колективному тлі.

Усі ці догмати про "ескалацію" виникли не на порожньому місці. Наша війна доводить, що страх ескалації – явно страшніший за саму ескалацію, бо страх ескалації – це величезні жертви, геноцид та просто руйнація світового порядку.