Як може закінчитися війна: генерал Годжес прокоментував різні сценарії

У ЗМІ часто роблять припущення, що війна в Україні матиме таке завершення, як конфлікти в минулому. Зокрема, згадуються приклади поділу Німеччини після Другої світової, поділу Кореї на Північну і Південну та фінський варіант. Генерал Бен Годжес відповів, який із них найбільш ймовірний для нашої країни.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук, колишній командувач військами США у Європі зауважив, що жодне із цих порівнянь йому не подобається. Він вважає їх недоречними.

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"Якби ми справді хотіли перемогти, то застосували б увесь інструментарій"

Бен Годжес нагадав, що у випадку із поділом Німеччини та Кореї були десятки тисяч американських вояків та інших союзників, що мали залишатися та утримувати позиції між частинами розділених країн.

Я дуже сумніваюся, що американська адміністрація піде на таке розгортання сил. Я не думаю, що це корисні з цього погляду моделі, якщо ви не збираєтеся туди заводити такі великі війська,

– зауважив генерал.

Годжес висловив упевненість: якщо Україну змусять віддати бодай щось, для Європи буде тільки зле.

На думку військового, китайці від цього навчаться. Вони побачать, що Захід не має волі триматися і витримувати агресію проти суверенітету, людських прав, міжнародного права, свободи навігації.

Годжес звинуватив союзників у тому, що вони не роблять достатньо, аби перемогти.

Ми навіть не намагаємося зупинити експорт російських природного газу та нафти до Індії та Китаю. Якби ми справді поважно хотіли перемогти, ми б застосували весь економічний інструментарій,

– наголосив генерал.

До слова, у Зеленського прокоментували статтю в The Financial Times, де йшлося, що Україні нібито пропонують сильні гарантії безпеки в обмін на мовчазну згоду, що частина її територій залишатиметься окупованою.