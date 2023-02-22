Зараз 70 хвилина матчу: Буданов розповів, як закінчиться війна

Україна продовжує протистояти російській агресії. Кирило Буданов дав свій прогноз щодо того, як закінчиться повномасштабна війна, яку Росія почала 24 лютого.

В інтерв'ю глава ГУР МО зауважив, що якщо порівнювати з футбольним матчем, то війна наразі на 70-й хвилині. Якщо ж говорити про рахунок, то він 1:1, адже як у ворога, так і в нас є певні перемоги. Водночас він спробував спрогнозувати, як же закінчиться для Кремля повномасштабне вторгнення.

Читайте також "Мирний план" Китаю і чому Байдену слід пригадати Війну судного дня: головне зі західних ЗМІ

Україна повинна вийти на кордони 1991 року

За словами Буданова, в України зараз є лише одна умова перемоги. Мовиться про вихід на адміністративні кордони 1991 року. Рештою питань наша держава займатиметься пізніше.

На питання "Коли закінчиться війна?" Буданов вирішив дати відповідь, не прив'язану до дати. Він зауважив, як саме нам вдасться здолати перемогу над ворогом.

Я можу вам відповісти винятково, як вона закінчиться. Закінчиться першою фазою для нас – вихід на адмінкордон. Але оскільки ми проговорили з вами, що зараз 1:1 і 70-а хвилина матчу, зробіть хронометричну паралель,

– підкреслив Буданов.

Глава ГУР також зауважив, що після перемоги нам потрібно буде створити зону безпеки навколо кордону. За його словами, більш-менш нормальною буде зона у радіусі 40 кілометрів. Бажано, звичайно ж, щоб мовилося про цілих 100.

Кирило Буданов зазначив, що це має бути демілітаризована зона. У її радіусі не має бути жодного озброєння. Також має бути контроль над ситуацією. Все це дасть Україні достатньо часу на реакцію, якщо ворог захоче сунути знову.

Коли чекати на вирішальні бої

Буданов і на це питання відповів. Він зауважив, що з "середини та до кінця весни будуть вирішальні бої". За словами глави ГУР МО, навесні 2023 року ЗСУ планують серйозний наступ. І саме він передбачає можливість звільнити з-під окупації території нашої держави.

Він також додав, що бойові дії у березні 2023 року будуть "найспекотнішими". Також Буданов підкреслив, що Україна звільнятиме Крим і Донбас.

Зауважимо, що прогнози глави ГУР МО будуються на даних розвідки, а також аналізі ситуації як на полі бою, так і в цілому у світі. Про це раніше казав представник розвідувального відомства Андрій Юсов.