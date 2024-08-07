"Ми туди вже заходимо": Буданов сказав, як повернути Крим і чому це легше, ніж у випадку Донбасу

Повернути анексований Крим військовим шляхом легше, ніж окуповані території Донецької та Луганської областей.

Як повернути Крим

Принаймні, так вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. За його словами, державам, які хотіли захопити Крим, завжди це вдавалося.

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Головний розвідник назвав дві ключові точки входу для повернення Криму:

Кримський міст;

і Перекопський перешийок.

З військової точки зору відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас, де понад 1000 кілометрів фронту і глибина понад 200 кілометрів. У Криму є дві точки входу – з російського боку і з нашого: Кримський міст і сухопутний перешийок,

– зазначив Кирило Буданов.

Він наголосив, що питання відвоювання – це наші фронтові операції: з російського боку – шляхом руйнування комунікацій, з нашого – шляхом тиску.

"І тоді все – Крим ізольований", – додав очільник ГУР.

Недоступність Криму – міф

Також Буданов спростував улюблений міф росіян про те, що Крим є недосяжною територією. Мовляв, історія показує, що півострів був завойований неодноразово під час різних конфліктів.

"Коли я кажу, що ми зайдемо в Крим, то ми туди вже заходимо", – підсумував Кирило Буданов.

. Україна має план, як деокупувати Крим. Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що цей план є великою військовою таємницею, але намір деокупувати півострів — цілком реалістичний.