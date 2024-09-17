Як збільшити кількість літаків: Зеленський провів нараду щодо українського флоту F-16

Володимир Зеленський ввечері 17 вересня записав своє традиційне звернення до українців. У відео президент зазначив, що провів нараду щодо українського флоту F-16.

Він розповів, що є розуміння, як збільшити кількість бойових літаків в нашій країні. Про це він розповів на початку свого звернення до українців.

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Український флот F-16

Зеленський розповів, що провів нараду щодо нашого флоту F-16 разом із командуванням Повітряних сил.

Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів,

– сказав президент.

За його словами, усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені.

Що ще сказав президент під час звернення

Крім цього, гарант повідомив, що також провів нараду щодо військового наповнення нашого Плану перемоги для України. Він працював разом працював із військовим командуванням. "Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета – саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги", – додав Зеленський.

Також він разом із прем'єром України заслухав нові стратегії роботи двох урядових інституцій – Міністерства розвитку громад та територій і Міністерства у справах ветеранів. За його словами, стратегії амбітні, але головне, щоб люди реально відчували результати роботи міністерств і уряду загалом.

Також окремо з Денисом Шмигалем обговорили енергетичні та інші ключові питання.

Крім цього, були доповіді щодо ситуації в Сумах та області. "Після російських ударів по енергооб’єктах є відключення. Місто Суми, райони області. Зараз працюють ремонтні бригади. Створений Координаційний штаб", – зазначив президент України. Він подякував всім, хто залучений до відновлювальних робіт: і енергетикам, і обласній владі, і місцевій владі, усім працівникам ДСНС.

Також президент нагадав, що сьогодні в Україні – День рятівника.

"День усіх наших людей, які працюють виключно для того, щоб рятувати життя інших. Я подякував сьогодні всьому колективу ДСНС України, кожному й кожній, хто допомагає. Відзначив також державними нагородами", – наголосив він.