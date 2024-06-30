Президент України визнав, що у Росії набагато більше кількість людей. Втім, на думку політика, успіх у війні будуть визначати інші фактори.

Президент Зеленський дав інтерв'ю Труді Рубін, колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer. Журналістка поцікавилася в політика, як Україна може подолати перевагу росіян у кількості людей та зброї.

Дивіться також Редколегія NYT закликала Байдена зняти свою кандидатуру на президентських виборах

"У них – справді більше людей, але це інша війна"

Глава держави визнав, що в окупантів у кілька разів більше людей. До того ж на відміну від противника, Україна береже своїх людей. Незмінним залишається і той факт, що в України не буде більше людей, ніж у Росії.

Але в цьому всьому ми повинні подивитися, що сьогодні гинуть 1 українець на 6 росіян. У нас була статистика – 1 до 4, а зараз на Харківському, Покровському напрямках цифри 1 до 6. Я веду не до того, що ми маємо воювати до кінця, що нам вистачить людей. Я просто хочу сказати, що всі ці балачки про велику кількість людей у Росії мають рацію, але це інша війна. Війна технологічна. Хто більш технологічний, той може перемагати,

– відповів Зеленський.

Далі президент взявся пояснювати, що перемогти країну – агресорку у технологічній війні. По-перше, не дати можливість росіянам розбудовувати виробництво дронів і ракет, використовуючи елементи та мікроелементи із західних країн шляхом обходу санкцій. По-друге, фінансувати внутрішнє виробництво дронів і ракет в Україні, яке на сьогодні вже з'явилося. "Ми можемо бути більш технологічніші, ніж Росія", – заявив Зеленський.