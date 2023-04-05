Тотальний контроль, – Андрющенко пояснив, хто зараз "керує" Маріуполем

Український Маріуполь перебуває в окупації з 20 травня 2022 року. Росіяни нині інтенсивно проводять чистки, аби виявити учасників місцевого спротиву.

Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, ставлення до місцевих жителів у окупантів жахливе, підозри можуть падати на зовсім випадкових людей.

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Зараз місто повністю під контролем ФСБ, повідомив Андрющенко. Люди ФСБ контролюють все у місті, єдине, що залишається під контролем міністерства оборони Росії – це так звані російські гаманці, тобто будівництво на території міста.

Вони остаточно вижили з міста військову розвідку по лінії міністерства оборони і маємо тотальний контроль ФСБ на території Маріуполя,

– додав мовець.

Настрої окупаційного керівництва

Тимчасове російське керівництво Маріуполя сприймає усе населення як українців, навіть тих, хто перейшов на сторону ворога, їх просто вважають "третім сортом", розповів Андрющенко.

Уже тиждень після підриву, "легкої контузії" людини, якої досі ніхто не бачив. Зважаючи на те, що Татарського вбило 200 грамів тротилу, а в Маріуполі навіть за їхніми твердженнями, було вдвічі більше,

– іронічно додав посадовець.

Андрющенко про ситуацію в Маріуполі: дивитись відео

"Чистки" в місті

В Маріуполі зараз проходять дуже інтенсивні чистки. На кожному перехресті стоїть по 2 патрульні або росгвардійські автівки. Патрулі вміщають по 8 людей, це військові разом з поліціянтами. Відбуваються зупинки, обшуки та перевірки автівок, намагаються знайти тих, хто причетний до підриву Москвіна, повідомив Андрющенко.

В місті часто відбуваються рандомні затримання, аби доповідати, що когось затримали, згодом людей випускають. Гучних затримань зараз немає, зауважив спікер.

Сподіваємося, що вони знімуть свій черговий тік-ток, що когось затримали, будуть доповідати в Кремль, що диверсанти всі знешкодженні і після того ми повернемося до більш-менш нормального, наскільки воно може бути, життя в місті Маріуполі,

– додав радник міського голови.

Уже тисячі маріупольців заарештовані росіянами, їхня доля невідома, тому легітимна влада міста робить все для того, щоб їх було якомога менше.

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