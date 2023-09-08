Звільнена, але не забута Сумщина: як живуть люди на кордоні з Росією

Відбудовані будинки та регулярні атаки російськими дронами. Постійні прильоти та російські ДРГ. Як зараз живе Сумщина, яку ЗСУ деокупували у квітні 2022 року?

У новому матеріалі проєкту "Український Свідок" – Сумщина. З прикордонного села, де були журналісти, до російського кордону – не більш як 10 кілометрів. Вони поспілкувались із місцевими та військовими, які пильнують Сумський напрямок.

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Під постійними обстрілами, але життя триває

Цивільні мешканці Сумщини продовжують жити: саджають городи, відбудовують зруйновані будинки. Роблять це навіть попри те, що будь-якої миті сюди знову може прилетіти російський снаряд.

Один такий – показав мешканець села, розташованого майже на кордоні з Росією. Боєприпас прилетів на сусідське обійстя, загинули свійські тварини. Люди не постраждали, бо у момент прильоту ховались у погребі.

Як живе прикордоння Сумщини: дивіться відео

Газ, світло та вода у місцевих є. Хоча, за їхніми словами, бувають перебої.

До повномасштабної війни, кажуть мешканці, росіяни їздили сюди на закупи. Адже продукти тут дешевші та якісніші. Відтак, "вигрібали все".

Попри безпосередню близькість ворога, повернення росіян тут не бояться. Кажуть: наша армія стала сильнішою і так, як на початку повномасштабної війни, вже не буде.

Яка ситуація на Сумському напрямку

Про неї розповіли військовослужбовці, котрі тут стоять.

Противник працює авіацією, мінометами та артилерією. Штурмів на цьому напрямку не проводить, але час від часу закидає ДРГ,

– каже боєць із позивним "Варяг".

Він міркує, що повторного наступу на цьому напрямку вже не буде, але може бути імітація бойових дій, щоб відвернути увагу.

"Ворог намагається виявляти наші резерви, щоб бити по них. Шукають слабкі місця, де можна зайти в тил та заподіяти шкоди нашому забезпеченню", – додав він.



"Варяг" каже, що росіяни іноді закидають ДРГ на Сумщину / "Фото Український Свідок"

Але в цілому ситуація на цьому напрямку спокійна: шляхи, якими може пересуватись противник, перекриті та перебувають під контролем української армії.

Водночас росіяни продовжують тероризувати Сумщину. Під ранок 8 вересня окупанти завдали ракетного удару по приватних будинках у районі Козацького проспекту. За словами міського голови Олександра Лисенка, один будинок зруйнований, а деякі зазнали пошкоджень. Відомо про трьох поранених.