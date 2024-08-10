Відбудовують оселі з ящиків з-під боєприпасів: як живуть люди у зруйнованому на Харківщині селі

У село Довгеньке Ізюмського району потроху повертається життя – люди починають відбудовувати свої домівки. Однак, на жаль, безпекова ситуація залишається доволі складною.

Є багато територій, які сапери поки не встигли розмінувати. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко поспілкувалася з місцевими жителями Довгенького й дізналася, як вони адаптувалися до життя у зруйнованому селі.

Дивіться також Окупанти масовано вдарили по житлових кварталах і околицях Куп'янська: є постраждалі

Про життя в зруйнованому на Харківщині селі

Фермер з Довгенького Ігор Князєв одним з перших повернувся до рідної домівки. Він має велику родину, з понад семи їхніх хат не вціліла жодна. Разом зі своїм батьком почав відбудовувати будинок. Звів стіни з ящиків з-під російських боєприпасів, почистив їх та у такий спосіб утеплив дім.

Після ворожих ударів та мародерства нічого не залишилося. Тому стіл, полиці та шафи пан Ігор також змайстрував з цих матеріалів. Чоловік розчистив город, сподівається відродити бізнес і продавати вирощені культури.

Анна Черненко розповіла, що цьогоріч Князєв збиратиме другий врожай картоплі, а саджав її буквально з міношукачем. Також хоче повернути скотарство, а фермерську техніку лагодить з того, з чого може зібрати. Тому що коштів просто немає.

Цікаво Ворог перекинув у район Вовчанська новий підрозділ: яка там ситуація

Зараз у Довгенькому офіційно живуть близько 40 людей, а до повномасштабного вторгнення Росії мешкало понад 500 жителів. Вони сподіваються, що місцеві почнуть повертатися, коли переважну більшість територій розмінують та відновлять лінії електропередач.

Небезпека всюди. Я не можу сказати, що ось там немає міни (показує на чагарники – 24 Канал). Зараз я рихлив землю, тому можу йти, бо вже колись підірвався. Мені не страшно, страшно за когось. Можна щось інше почати, але душа не лежить. Хоч і небезпечно, але я люблю на землі працювати,

– наголосив Ігор Князєв.