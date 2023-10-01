Суцільні чвари та безлад, – Андрющенко розповів про жах, який панує в окупованому Маріуполі

Український Маріуполь вже рік перебуває в окупації Росії. За цей час у місті дійсно відбулося багато змін, але всі ці "пєрємєни" лише посилюють критичну ситуацію в Маріуполі.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни зруйнували близько 470 будинків, до кінця року ця цифра може збільшитися до 500.

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Рік "мирного" життя в окупованому Маріуполі

Окупанти цинічно стверджують, що нібито побудували в місті приблизно 50 різноповерхових будинків. Росія позбавила маріупольців понад 33 тисяч квартир, а замість того, якщо загарбники добудують обіцяне, буде 4,5 тисячі квартир.

От і все російське відновлення. Уже минув рік, умовно кажучи, "мирного" життя у Маріуполі,

– сказав Андрющенко.

Сюди можна додати знищення лікарень, відсутність медицини й надзвичайно низький рівень життя для місцевих. У місті не працюють кінотеатри, театри тощо. Цивілізовані розваги відсутні. Навіть кафе і ті існують хіба що для окупантів, а не для маріупольців.

Сьогодні вихідні й от уявіть, що робити людям. Як організувати своє дозвілля незрозуміло,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Для того, щоб доїхати з однієї частини міста до іншої треба 1 – 1,5 години почекати транспорт. Наприклад, якщо ти хочеш погуляти вдовж моря. Таке нині банальне побутове життя у Маріуполі, яким щодня живуть люди.

Як живуть люди в окупованому Маріуполі: дивіться відео

Росія в мініатюрі

У місті панує жах. У Маріуполь завозять велику кількість цивільних окупантів, які влаштовують абсолютний безлад. Як би це цинічно не звучало, але дуже цікаво подивитися на Росію в мініатюрі. Насправді так виглядає Росія, якщо прибрати у неї жорсткий режим контролю.

"Це суцільні етнічні чвари, абсолютний безлад, низький рівень соціальної спроможності й все це Росія. На жаль, країна-агресор панує на окупованих територіях, зокрема в Маріуполі", – додав Андрющенко.

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