Може утворитися "вікно можливостей": як зима змінить ситуацію на фронті

Зима не змінить інтенсивність штурмів російських окупантів. Попри те, що погодні умови напряму впливають на кількість втрат, ворог не берегтиме особовий склад.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Натомість українські Сили оборони перебуватимуть в обороні за таких умов. І переходитимуть до атак лише тоді, коли це матиме сенс.

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Тактика ворога

Росіян не зупиняє їхня колосальна кількість втрат, а отже вони сунутимуть за будь-яких погодних умов. Наразі використовується піхотна складова, оскільки механізована в таких умовах є легкою ціллю.

"Тому вони зараз роблять акцент на великі піхотні складові, ставку на КАБи і артилерію. З іншого боку, на лівобережній Херсонщині в них обмежився функціонал підрозділу. Вони не можуть протидіяти по блокуванню чи розширенню нашого плацдарму. Через погодні умови росіяни опинилися у складній ситуації, і для нас це може бути "вікно можливостей", – відзначив військово-політичний оглядач.

Він додав, що окупанти не готові залишати позиції. Натомість марно сподіваються на якісь геополітичні зміни.

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Мінування території

Російські окупанти щільно мінують за собою територію, що завдає значних проблем українським оборонцям. Навіть маючи необхідну техніку, складно займатися розмінуванням, оскільки ворог намагається контролювати ці ділянки артилерійською чи стрілецькою зброєю зі своїх позицій.

"Тому це важке завдання. Техніку ми можемо мати, але щоб її застосувати, треба витратити багато часу на вогневий вплив. Це ж ще й відбувається під вогнем російської артилерії. Але наша контрбатарейна боротьба на значно вищому рівні", – додав Коваленко.

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