Рік повномасштабної війни: Дія вийшла за рамки застосунку з послугами та документами

Минув рівно рік з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Роботу над новими сервісами почали одразу – 25 лютого. Ми точно розуміли, що часу обмаль, а завдань, які треба вирішувати, стає більше кожної години. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу.

У такий момент повноваження, функції, сфери відповідальності відходять на останній план – все стає максимально простим: роби все, що може бути корисним для людей або держави.

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На початку повномасштабного вторгнення у нас було багато викликів, часто взагалі не пов'язаних з електронними послугами. Пишаюсь, що нашій команді на чолі з Михайлом Федоровим вдалось миттєво адаптуватись та усвідомити, що Дія може бути корисною далеко за межами державних послуг онлайн.

Про що я, власне? Крім очевидних завдань по роботі продукту, які реалізувались вже згодом (наприклад, сервіси для ВПО або планові водійські послуги), перед нами поставали загальні питання із зірочкою. Наприклад:

як швидко забезпечити покупку військового обладнання для ЗСУ;

як не втратити ініціативу в доставлянні новин людям, коли росіяни влучають по телевежах, захоплюють регіональні телеканали та перебивають радіоефіри;

що робити людям без фізичних документів та які не були авторизовані в Дії до відключення реєстрів, коли вся країна в блокпостах.

Тобто перед людьми були виклики – евакуація в інші безпечні регіони, виїзд за кордон тощо, перед державою – як допомагати армії та полегшити життя людей.

Ці проблеми ми і вирішували.

Як змінилася Дія під час війни

На 24 лютого в Дії було 14 632 503 користувачі. Ми розуміли – це універсальний майданчик для комунікації держави і людей в такий складний та вирішальний для долі країни момент. Так, можливо, в Дії було менше користувачів ніж, наприклад, у "Приватбанку" або "Нової пошти", але тільки Дія могла стати супергнучким рішенням під час повномасштабної війни. І стала.

Усе це не було б можливим без ефективного менеджменту Федорова, Олексія Вискуба, інших заступників міністра та самовідданої роботи команди Мінцифри. Буквально нещодавно я для себе зрозумів значення слова "служба" в словосполученні "державна служба". Твоя робота – не лише виконання функцій держави в мирний час, але й особливо – максимальна ефективність під час війни, саме для цього ти тут.

Тож коли в кінці лютого 2022 року ми. як і раніше, почали кристалізувати проблеми, перетворювати їх на рішення, рішення розкладати на завдання та виконувати їх. Але в десятки або сотні разів швидше. Від початку вторгнення ми досі постійно працюємо в режимі нон-стоп. Навантаження значно більше, тому що є велика відповідальність перед людьми. Але кожен у команді розуміє, чому він тут, і готовий жертвувати вихідними та відпочинком задля спільної місії.



Як змінилася Дія за час повномасштабної війни / Фото Мінцифри

Що ми запустили в перші тижні

єДокумент

Через війну багато українців мусили евакуюватися у безпечніші регіони України. У когось більше не було документів, бо вони були знищені разом з домівками, хтось загубив, хтось – забув. З міркувань додаткової безпеки держреєстри було відключено, тому документи в Дії були лише у 14,6 мільйона людей – у яких була Дія до 24 лютого. Нам же треба було вирішити проблему значно більшої кількості українців.

Ми знайшли рішення. 11 березня створили єДокумент на основі авторизаційних даних, без підключення до реєстрів та доступним для створення та перевірки без інтернету.

Чесно кажучи, з точки дизайну – це не особливо гарний документ. Але він виконує свою функцію – бути яскравим, щоб його не сплутали. Згодом в народі він взагалі перетворився на "жовтий паспорт", і для багатьох став електронним документом за замовчуванням у воєнний час.



У Дії створили спеціальний документ для українців / Фото Мінцифри

ТБ і Радіо

Уже в перші дні повномасштабної війни росіяни почали атакувати телевежі та глушити зв'язок. Гадаю, всі пам'ятають ракетний удар по київській телевежі поблизу Дорогожичів, авіаудар поблизу харківської телевежі, атаки на вежі у Коростені та Лисичанську. Російські хакери зламували радіостанції та запускали фейки про президента, про ЗСУ, капітуляцію.

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Необхідно було дати людям доступ до правдивих новин, коли ТБ чи радіо більше не могли бути 100% джерелом інформації. Дія ж була майданчиком з 14 мільйонами користувачів, тож ми могли це зробити. Так виникло телебачення і радіо у Дії.

Уже 6 березня разом медіасервісом MEGOGO ми запустили Дія.TV. Українці, які мали хоча б якийсь доступ до інтернету, отримали змогу дивитися національний телемарафон та не підпадати під російську пропаганду.

Уже 13 березня запрацювало Дія.Радіо – для тих, у кого слабкий інтернет. Реалізували це разом з Національною суспільною телерадіокомпанією.

Допомога ЗСУ

Будь-які закупки – справа неповоротка. Країні був потрібен ефективний швидкий інструмент цільового забезпечення підрозділів необхідним їм спорядженням та обладнанням. Одним з найбільших гравців на цьому ринку був і є фонд "Повернись живим", який функціонує з 2014 року, у якого побудовані всі потрібні процеси і є необхідні контакти.

Донати назовні через застосунок – швидше, виключення в цій сфері. Зазвичай таке є на сайтах, а всередині апок є хіба що внутрішні валюти чи покупка підписок, але аж ніяк не донати. Тож ми, схоже, стали першими у світі, хто реалізував це. На "Повернись живим" через Дію зібрали понад 318 мільйонів гривень.

Згодом запрацювала фандрейзингова платформа United24, створена за ініціативою Президента України Володимира Зеленського. Ми остаточно стали першими у світі, хто через державний застосунок збирає кошти на державні рахунки.

єВорог

До речі, на United24 через Дію зібрали 111 мільйонів, а на "Армію дронів" в межах цієї ж платформи зараз уже зібрано 107 мільйонів. Тобто методом нехитрих обчислень бачимо – ми створили сервіс, який зміг зібрати 536 мільйонів гривень.

Ця війна для українців – вітчизняна. В перші дні й тижні кожен як міг намагався сповістити про ворожі війська. Тож абсолютно точно – був соціальний запит. Спочатку з'явився "stop russian war" чат-бот від СБУ. У нього були певні недоліки у вигляді відсутності захисту від спаму тощо.

Паралельно ми працювали над своїм ботом, який би врахував досвід колег. Так з'явився чатбот "єВорог". Оскільки він на першому екрані в Дії – не треба згадувати як пишеться його адреса й шукати його. Підтвердження особи через Дію без персональних даних не дає можливості росіянам спамити та відривати увагу сил оборони.

Для всього світу цей досвід став civil intelligence – цивільною розвідкою, в якій поєднується роль населення, базові діджитал-інструменти та задачі ЗСУ.

єПідтримка 6500

Люди на тимчасово окупованих територіях, на територіях з активними бойовими діями втратили можливість вести бізнес або працювати, тобто, фактично – втратили джерела для існування. Держава має вирішувати такі завдання максимально ефективно. Тож, вже 8 березня в Дії з'явилася можливість оформити 6500 гривень державної допомоги за програмою єПідтримка. Навіть у такий час – автоматичні перевірки і форма заявки без полів.

Згодом, до речі, таку ж суму компенсації через Дію змогли оформлювати підприємці, які працевлаштували ВПО. У межах програми 4 752 911 людей отримали 6500 гривень від держави. Їм виплатили 30 893 921 500 гривень.



У Дії – безліч нових функцій / Фото Мінцифри

Повідомлення про пошкоджене майно

Військовими об'єктами для окупантів були і є житлові будинки, школи, дитсадки. Деякі будинки були пошкоджені, багато хто втратив домівку взагалі. У людиноцентричній державі ніхто не кидає громадян сам на сам зі своїми проблемами, особливо під час повномасштабної війни.

Бачення, як фіксувати та як відбудовувати формувалось вже тоді – навесні 2022 року. Зараз повертаюсь думками до цього і думаю, як же це сильно – держава на самому початку, під час таких подій вже планує допомогу та відбудову.

Отже, важливо було створити інструмент, за допомогою якого власники житла могли б подавати інформацію про пошкоджені або зруйновані домівки, щоб був зв'язок з цими людьми. І от зараз ми вже максимально близькі до компенсацій.

Усі ці послуги ми запустили всього за перші тижні повномасштабного вторгнення. Для нас початок війни був не про страх чи паніку, а про відповідальність та, чесно кажучи, адреналін. Ми працювали майже цілодобово.

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Робота ще не закінчилася

Звісно, на перелічених вище продуктах ми не зупинилися і продовжили працювати над найбільш потрібними сервісами під час війни. Далі були послуги для переселенців, для тих, хто втратив роботу, гранти і багато-багато іншого – загалом 49 сервісів і функцій за рік.

З початку повномасштабного вторгнення Дія змінилась і вже ніколи не буде такою, як колись. Тепер це впевнена основа для держави в смартфоні, бо держава – це набагато більше, ніж документи і послуги. А Дія – це більше, ніж застосунок, це вже Super App.