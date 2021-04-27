Майже вдвічі менше: у МЗС розповіли, як змінилася кількість дипломатів в Росії з початку війни

З початком війни на Донбасі у 2014 році Україна суттєво скоротила кількість своїх дипломатів у Росії. Зараз там працюють лише 37 представників України.

Як розповів держсекретар МЗС Олександр Баньков, у 2013 році тільки в посольстві України в Росії у Москві працювали приблизно 60 людей.

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Натомість станом на 2021 рік в усіх українських дипломатичних установах на території Росії працюють лише 37 співробітників. Після початку збройної агресії Росії відбулося скорочення кількості дипломатів у РФ майже вдвічі,

– констатував Баньков. Він також уточнив, що на території України наразі продовжують працювати 69 російських дипломатів.

Зазначимо, що днями між Україною та Росією спалахнув справжній дипломатичний скандал. Він супроводжувався взаємними висиланнями дипломатів з країн.

Дипломатичний скандал між Україною та Росією