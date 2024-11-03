Ворог окупував Курахівку та Шахтарське, просунувся у низці селищ: оновлення карти DeepState

Російські загарбники окупували ще два селища Донецької області – Курахівку та Шахтарське. Водночас зафіксували просування противника у щонайменше 5 населених пунктах.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітиків DeepState. Вночі 3 листопада вони оновили карту бойових дій.

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Росія захопила два селища

Росіянам вдалося захопити ще два селища Донецької області та просунутися у ще п'яти. Також ворогу вдалося відновити своє положення біля одного населеного пункту у Курській області.

Ворог окупував Курахівку, Шахтарське, а також просунувся біля Максимільянівки, Вербового, Новоселидівки, у Вовченці та Максимівці. Противник відновив положення біля Шептуховки,

– йдеться у повідомленні аналітиків.

Росіяни захопили Курахівку: дивіться на карті

Під контролем росіян опинилося Шахтарське: дивіться на карті

Наразі фіксують просування ворога біля Вовченки, Новоселидівки та Максимільянівки. Перші два належать до Курахівської міської громади Покровського району Донецької області. Останній населений пункт – до Мар'їнської.

Ворог просувається на фронті: дивіться на карті

Росіяни просунулися у напрямку Новоселидівки: дивіться на карті

Окупанти наступають на Максимільянівку: дивіться на карті

Також аналітики повідомляють про просування росіян у Запорізькій області. Пишуть про активізацію загарбників біля Вербового, що належить до Пологівської міської громади.

Ворог активізувався біля Вербового: дивіться на карті

Не менш помітним росіяни є біля Максимівки, села Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області. У ЗМІ писали про ймовірність захоплення, проте наразі окупації селища не сталося.

Від лап ворога страждає Максимівка: дивіться на карті

До слова, останнім часом тиск росіян на місто Курахове Донецької області значно посилився новими напрямками. Таким чином виникає загроза логістичного забезпечення міста. Для активного наступу на Курахове ворог залучив велику кількість ресурсів на декількох ділянках фронту.