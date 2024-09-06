Результат є: як події на Курщині вплинули на Запорізький напрямок

Володимир Зеленський повідомив, що Росія відтягнула на Курщину 60 тисяч своїх військових. Зокрема, ворог перекинув сили із Запорізької та Херсонських областей.

Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповів 24 Каналу, чи змінилася ситуація у регіоні після початку Курської операції. До речі, сьогодні, 6 вересня, рівно місяць від початку нашої операції на Курщині.

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Як Курська операція вплинула на Запорізький напрямок

Наразі Сили оборони контролюють 1300 квадратних кілометрів у Курській області, де розташовано понад 100 населених пунктів. Від початку операції ЗСУ країна-агресор втратила приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими.

За словами Зеленського, після відтягнення частини російських військ на деяких напрямках співвідношення снарядів стало один до трьох.

Якщо два місяці тому середня кількість обстрілів на добу була 400 – 500, то на сьогодні це близько 200. Менше обстрілів відповідно менш ефективні атаки, чи взагалі були дні, коли росіяни не здійснювали нові атаки,

– наголосив Лишенко.

Він зауважив, що є результат для Запорізької області від операції на Курщині. Він насамперед пов'язаний з тим, що відбувається менше боєзіткнень та обстрілів на лінії розмежування або наближеної до неї території, де продовжують проживати мирні мешканці.

Чи є у ворога просування на Запоріжжі

Також днями росіяни робили заяви про те, що вони нібито просунулися в районі Роботиного й Вербового. Депутат Запорізької обласної ради сказав, чи справді там відбувається активізація бойових дій.

Де наступають росіяни на Запорізькому напрямку / дивіться на карті

На мою думку, не зовсім коректно називати це активізацією. Ворожі атаки періодично відбуваються з різною активністю. Є велика сіра зона, яка ніким не зайнята. Окупанти висунулися в сіру зону і їм вдалося на день там закріпитися, до того як артилерія їх вибила звідти. Конкретного успіху щодо захоплення території ворог немає,

– додав Лишенко.

Водночас речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що після короткої "паузи" російські війська поновили активні штурмові дії на Оріхівському напрямку.