На наших очах спецслужби України стають живою легендою, – Буданов

Повномасштабне вторгнення стало серйозним потрясінням для всієї державної системи України, включно зі спецслужбами. Як змінилися українські розвідники – читайте далі.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів в інтерв'ю про те, як війна вплинула на українські спецслужби.

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Що може зробити ГУР кращим: відповідь Буданова

Він наголосив, що втрата побратимів і колег, звичайно, завжди болісна. "Але ми до цього готові, нас навчили, як до цього готуватися. Це наша робота, наш обов'язок", – сказав Буданов.

Очільника ГУР запитали, як він справляється зі стресом. Він досить коротко відповів на запитання та пригадав подарунок друзів на день народження. Йому подарували настільний хокей.

Я засміявся і віддав офіцерському комісару. Іншим це більше сподобається,

– розповів керівник розвідки.

Як змінилися українські спецслужби після 24 лютого

Буданов розповів, що може зробити ГУР ще кращим. "Я міг би довго говорити про різні моделі чи шаблони, але відповім так: немає меж апгрейдів, немає стелі. Треба розуміти, що повномасштабне вторгнення стало серйозним потрясінням для всієї державної системи України, включно зі спецслужбами", – заявив він.

За його словами, жодні закономірності та структури не є тими, що були до 24 лютого 2022 року. Динаміка окремих процесів зовсім інша.

А коли мова йде про розвідувальні моделі, з яких ми могли б почерпнути... Можна згадати чудові спецоперації світових спецслужб. Але на наших очах спецслужби України сьогодні стають живою легендою. Наша розвідка радіє урокам,

– заявив Буданов.

Також очільник ГУР розповів про те, чи стикався він з опором вищого персоналу, небажанням запроваджувати зміни.

"З психологічної точки зору це нормально. Кожна команда та новий бос завжди відкривають один одного, так би мовити, це двосторонній процес. Але один із моїх перших начальників навчив мене, що потрібно працювати з тими людьми, які є. А не міняти, змінювати, замінювати, керуючись емоціями "подобається", "не подобається", – додав Буданов.